Una cosa está clara. La Asamblea Nacional se reúne este 4 de marzo de 2023, desde las 08:00, para debatir y resolver sobre el informe elaborado por la Comisión Ocasional, creada para investigar una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas, que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso.

Se requieren, al menos, 72 votos para aprobar el documento y aunque todo hace prever que la oposición los conseguirá sin mayores contratiempos, el viernes 3 de marzo continuaban las conversaciones en el Legislativo para obtener una mayor cantidad de votos para dar más legitimidad al informe que ha sumado cuestionamientos.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, recordó que el resultado de la votación de hoy no determina el inicio o no de un juicio político en contra del mandatario, porque el informe no es vinculante.

Para iniciar este proceso, es necesario que uno o varios legisladores presenten una solicitud, adjuntando las firmas de respaldo, este sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y, si eso pasa, irá a la Corte Constitucional (CC) que debe emitir un dictamen de admisibilidad.

“Mañana (hoy) me pronunciaré a través de mi voto luego del debate del informe”, señaló Saquicela al ser consultado si considera que existen elementos para buscar una censura y destitución del mandatario a través de un juicio político.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES) ya está pensando en los escenarios que se podrían dar en caso de que se oficialice la solicitud de juicio político.

“La Corte Constitucional no puede revisar elementos de fondo porque son de carácter subjetivo, cuando se revisa cosas con carácter objetivo eso es en el sistema de justicia y para solicitar juicio político al presidente o vicepresidente no se necesita tener sentencia penal ejecutoriada”, señaló.

La asambleísta correísta también marcó distancia con la vicepresidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, disidente de Pachakutik, quien había señalado que si la CC archiva el caso hay varias opciones para deshacerse de Lasso y una de ellas es ‘calentar las calles’.

En tanto que el oficialismo en la Asamblea se mantiene en la tesis de que el informe carece de toda validez y que eso dejarán en evidencia en la sesión de hoy. “Su objetivo final es tratar de hacerse con la presidencia por fuera de las urnas. En el debate demostraremos las omisiones e ilegalidades cometidas”, señaló Nathalie Arias, asambleísta de CREO.