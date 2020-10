Planes y sueños se frustran en las extensas filas para hacer trámites

Guayaquil y diferentes ciudades de Ecuador, retoman una triste escena que se visualizó a inicios de la pandemia del coronavirus: las largas filas. Pero, ya no es al pie de las farmacias, mercados o tiendas de comidas. Ahora las columnas de personas, que parecen no tener fin, se forman desde la puerta de instituciones públicas de trámites como Registro Civil, Comisión de Tránsito de Ecuador, SRI, IESS, ANT, entre otras.

Como ya lo ha publicado EXPRESO, se trata de miles de personas que madrugan y están bajo sol todo el día para conseguir se atendidos o tomar un turno de cita, que puede ser hasta para dentro de tres meses, y cumplir con un trámite que antes de la pandemia se consideraba sencillo.

Tramitadores reaparecen por la lentitud en entidades públicas Leer más

En las redes sociales, la indignación por la demora de los trámites, por parte de los usuarios de estas instituciones, y de la ciudadanía en general, se ha expandido como pólvora. Hay cientos de quejas. Es que la larga espera y el cansancio, como resistencia, tienen motivos urgentes y hasta conmovedores.

Por ejemplo, la usuaria e Twitter, @ritamaggy1 menciona que no puede "ni dormir" porque su trámite no ha sido resuelto. Necesita apostillar varios documentos, como requisito, para poder salir del país y traer las cenizas de su padre, quien falleció en Madrid, España y del que no alcanzó a despedirse. El viaje lo tiene planeado para estos próximos días, pero le dan turno para legalizar los documentos, recién para el próximo mes. Si no consigue rápido un turno, no podrá traer a Ecuador la urna funeraria donde descansa su papá.

Si a mi estoy desesperada x todos los papeles q tengo q hacer y aparte tienen q ser apostillados para viajar a madrid mi padre falleció alla y nada les conmueve no me ayudan y todo tiene q ser x turno cuando yo ya viajo solo quisiera q me ayudaran a disminuir mi dolor — ritamaggy (@ritamaggy1) October 27, 2020

Olga Herrera, en cambio, debe renovar su cédula de ciudadanía para concretar un papeleo del trabajo, seguir laborando y tener su sueldo mes a mes. Pero cuenta que ya lleva dos meses en la espera de un turno o de ser atendida y hasta ahora nada. Está entrando en desesperación. A Natalia Preciado le sucede lo mismo. Su trabajo también pende de un hilo, al no poder renovar su cédula de ciudadanía.

Leidy López tuvo a su bebé hace tres meses y aún no lo ha podido registrar y ponerle legalmente un nombre. También quiere viajar a Colombia donde su familia y por la falta de turno, que 'mendiga desde hace dos meses', no ha podido.

Algunas denuncias de los usuarios. Captura Facebook

Hellen Andrade, estudiante universitaria también debe renovar la cédula pero para poder sacar dinero del banco y pagar sus próximos estudios. Ella está preocupada, casi no puede "pegar el ojo" en las noches, porque está apunto de quedarse fuera del semestre, aplazar sus estudios y alterar su plan de vida.

Los trámites de usuarios toman días y hasta meses Leer más

“Tampoco puedo continuar con la legalización de mis documentos universitarios. Hace poco informaron en las noticias que ya se podía realizar el trámite a través de la página virtual del registro civil (duplicación de cédula), pero esa opción no aparece al momento de ingresar a la página”, cuenta con indignación EXPRESO.

La situación incluso se extiende hasta las embajadas. Es el caso de Geisson Franco, colombiano que reside, trabaja y que ha formado una familia en Guayaquil. Él debe renovar su pasaporte, pero ya lleva dos meses en ese proceso y aún no lo tiene. Un requisito que requiere para seguir laborando y asimismo no perder su empleo. En septiembre, junto a su esposa, sacó un turno en esa sede diplomática para octubre. Para poder retirar el documento en noviembre, también ha sacado otro turno. Espera que no sea demasiado tarde y para entonces le toque buscar otro trabajo.

Ejemplo para sacar la licencia es un lío. Uno separa cita y nadie respeta el turno ni la hora. Afuera la cola de carros es interminable y necesito renovar la licencia por cuestiones de trabajo y más. Y pierdo tiempo estando en la fila cuando puedo ir a citas medicas o trabajo — Andrés García (@andres_gfa) October 27, 2020

Como ellos son cientos de situaciones dramáticas que se viven mientras continúan las largas filas fuera de las instituciones. Ante esta situación, los tramitadores informales, conectados con personal de las mismas instituciones, ayudan a agilitar el proceso por debajo de la mesas y cobran hasta $ 200 por un trámites que es gratuito. Muchos usuarios, en su desesperación, quienes están en la posibilidad, pagan el dinero.

En Guayaquil se emiten 300 pasaportes electrónicos diarios Leer más

El problema continúa y aún las instituciones ni las autoridades gubernamentales dan la solución al problema.