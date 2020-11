Paúl Granda: "Se está cometiendo una gran injusticia en mi contra"

Tras la decisión del juez nacional Wilman Terán de devolver el proceso por delincuencia organizada que se sigue en contra de los hermanos Bucaram Pulley, Daniel Salcedo y otros y al que la Fiscalía quería vincular a Paúl Granda, el expresidente del Directorio del IESS aseguró que "no existe límites" para actuar en su caso y que se estaban violando sus derechos y la Ley.

"Los jueces y la fiscal saben que no existe razón ni motivación para vincularme y no importa. Hemos perdido la objetividad", aseguró la mañana de este 1 de noviembre en un vídeo subido a sus redes sociales.

El pasado 24 de octubre, el juez de Guayaquil Ronald Guerrero se inhibió de conocer la causa tras la llegada de una certificación por parte de la Presidencia en el que se aseguraba que Granda se encontraba "dentro del grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior", y por tanto tenía "rango de ministro" y gozaba de fuero de corte. El documento fue solicitado por el mismo juez Guerrero tras el pedido de la defensa del exfuncionario durante la audiencia en la que se lo pretendía vincular al proceso en el que se investiga la corrupción hospitalaria.

Sin embargo, el juez Terán aseguró este 31 de octubre que “en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, no consta que los representantes de la Función Ejecutiva ante el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ostenten el grado de ministro de Estado y que por ende estén sujetos al fuero de Corte Nacional”. Por lo que devolvió el proceso al juez Guerrero.

"Hoy prometo a la gente que me conoce, a mis amigos, a los políticos con los que he conversado, a los periodistas, a los dirigentes de los jubilados, de los afiliados, del seguro campesino, de los trabajadores, de los empresarios, los cientos, decenas de alcaldes, prefectos y ciudadanos en general que haré honor a nuestras conversaciones y sus contenidos. Ustedes saben, miles de personas, que jamás he cometido un delito, y que jamás me he prestado para nada irregular. Debo defenderme ante tremenda injusticia, demostrar con contundencia que en el país existen inocentes que lamentablemente son presa del odio, del cálculo político y de intereses ocultos", dijo Granda.

"Vamos a luchar, de ser necesario, con la vida. Se está cometiendo una gran injusticia en mi contra. Mañana podrá ser usted o quizás usted", agregó el expresidente del Directorio del IESS, quien aseguró también que no ha podido acceder a los expedientes del caso.

La Fiscalía tenía previsto vincular el pasado 13 de octubre a Granda y a la exgerenta del hospital Los Ceibos, Susana Mera, al proceso por delincuencia organizada en el que se investiga la comercialización irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil. Ese mismo día, el exfuncionario dijo en una rueda de prensa que no conocía a Daniel Salcedo y que nunca se había reunido con él.