Un paquete que modifica 30 cuerpos legales

Un paquete legal de 335 artículos y 15 disposiciones transitorias, que caben en 180 páginas, entregó el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional, la tarde de ayer.

El proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad, que tiene carácter de económico urgente, consta de tres ejes principales: reforma tributaria, reforma laboral y cambios legales para la atracción de inversiones.

Según el texto, se modifican 30 leyes vigentes: desde impuestos, petróleo, minería, emprendimiento, movilidad humana, acuacultura y pesca, artesanos, telecomunicaciones, entre otros.

“¿Quién podría negarse a un cambio profundo y radical a las actuales condiciones laborales”, dijo Lasso a la Asamblea.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, detalló ayer números sobre dos de las medidas que se incluirán en la reforma tributaria.

“Sí necesitamos pedir un esfuerzo, porque ha habido costos adicionales por la pandemia, a los ecuatorianos que más tenemos y que estamos obligados a tener solidaridad como inversión al futuro”. Simón Cueva,

​ministro de Economía y Finanzas

El ajuste en las deducciones del impuesto a la renta, que resultará en una mayor contribución del 3,5% de la Población Económicamente Activa, es decir a partir de quienes ganan por encima de los $ 24.000 anuales, dejará al fisco unos $ 700 millones, aseveró Cueva.

“Quien gana 24.000 dólares (al año) deberá pagar $ 137 dólares al año”, precisó Lasso,

Mientras que la contribución especial, temporal, a personas con patrimonios mayores a los $ 500.000, y por una sola vez a aquellas empresas con un patrimonio mayor al millón de dólares, dejará $ 700 millones más, añadió Cueva.

Diferentes sectores en el Legislativo ya comenzaban a marcar sus posiciones. Por ejemplo, que la propuesta legal topa varios temas y que ni siquiera sería calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que en el anterior periodo legislativo integró el CAL, dijo ayer que está seguro de que el proyecto será calificado y enviado a una de las comisiones para su tratamiento. Como antecedente contó que en 2015 el Gobierno de turno presentó un proyecto de Justicia Laboral que concebía varias acciones que reformaban el servicio público, la seguridad social, el mandato sobre indemnizaciones y la Ley de Comercio. “Esta propuesta del presidente es constitucional”, aseguró.

De todas formas, Lasso hizo ayer un llamado a todas las bancadas para empezar a actuar, dejando de lado las diferencias ideológicos, partidistas y hasta los resentimientos personales.

“He venido aquí siendo la voz de aquellos que luchan día a día para sobrevivir en el Ecuador, para llevar comida a la mesa de su hogar, para educar a sus hijos y cuidar de su salud. Que viven silenciosamente y no salen a cerrar calles, no van a tirar piedras y no tienen la intención política de desestabilizar a un Gobierno apenas constituido por la voluntad popular”, señaló Lasso.

“Una vez que se cumplió la meta de vacunación, hace falta que venga la inversión. Ya se han firmado contratos por más de $ 500 millones y esta ley es una oportunidad de empezar a salir” Patricio Donoso,

​ministro de Trabajo

El jefe de Estado llegó acompañado por su gabinete ministerial y otros funcionarios de su administración. En el salón José Mejía Lequerica estuvieron los jefes de las bancadas legislativas y los asambleístas de CREO. Además, pocos legisladores de los demás partidos.

Lasso recordó a Guadalupe Llori que por una decisión a la que calificó como “ética y adecuada en materia política” el bloque del movimiento CREO votó para que se convierta en la presidenta de la Asamblea. “No me arrepiento de aquello, pero sí quiero exigirle con todo respeto que este proyecto de ley, el de Libertad de Expresión y las reformas a la Ley de Educación Superior sean tramitados con la urgencia que exige la sociedad”, dijo.

Un día antes, surgieron críticas al mandatario porque en su mensaje a la nación no hizo ninguna referencia a los evasores fiscales. Ayer aclaró que sí hay un artículo sobre este tema. “ Quienes tienen negocios en el Ecuador deberán pagar impuestos en el Ecuador. Se les acabó aquí el jueguito de que no tienen residencia fiscal en el Ecuador porque aquí no viven más de 180 días. Pues nos tendrán que pagar los impuestos que corresponden para contribuir con el desarrollo del país”, enfatizó.

Reunión

Entre este lunes 27 o martes 28 de septiembre puede reunirse el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para calificar el proyecto de ley. La duda es si pasará esa instancia debido a la diversidad de temas que abarca.

Comisiones

Si pasa el CAL, el órgano debe definir a qué comisión legislativa deberá ir. Las dos opciones son la Comisión de Régimen Económico o la Comisión de Desarrollo Económico. El texto podría iniciar su debate en esa instancia el 30 de septiembre.

Límite

Al ser de carácter económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar la propuesta legal. Es decir, hasta el 23 y 24 de octubre el pleno del Legislativo debería votar, en segundo debate, si rechaza o aprueba la Ley de Creación de Oportunidades.

Ellos opinan

Patricio Alarcón

Expresidente de la Cámara de Comercio de Quito

“Nunca voy a estar de acuerdo con que se siga afectando al consumo. Están eliminando deducciones a sueldos de 2.083 en adelante. Están poniendo impuestos al patrimonio (...) Tú no puedes pretender cobrarle al ciudadano o al empresario para cubrir el déficit fiscal. Y no habla de eliminar el ISD. Sigue el mismo equipo de Richard Martínez”.

Pablo Zambrano

Presidente de la Cámara de Industrias y Producción

“Es importante destacar que el presidente (Lasso) presentó esta semana tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el proyecto de ley. Si queremos tener un norte que nos lleve hacia delante, hay que tener un plan. En ese sentido, vemos con muy buenos ojos que se planteen reformas laborales, productivas, y analizamos los cambios tributarios”.

Dalton Bacigalupo

Izquierda Democrática

“La fuerza del mensaje que dio el presidente, sobre todo la noche del jueves, tiene que ver con las nuevas modalidades laborales. Ese va a ser el gran debate que polarizará al país, pero creo que hay que dar una respuesta a los ecuatorianos que hoy en día no pueden llevar un ingreso a su familia. Hay que dar una oportunidad a la propuesta”.

Marjorie Chávez

Partido Social Cristiano

“Nos preocupa, por ahora, que se está castigando a la clase media con más tributos y la eliminación de exenciones tributarias. Esperamos analizar el documento a profundidad. Recordemos que el presidente Lasso ganó con un 75 % de propuestas del PSC y si sube impuestos no está cumpliendo con esas ofertas”.

José Chimbo

Pachakutik

“El proyecto recién ha llegado y hay que empezar con el análisis a profundidad. Esa es la decisión del bloque de Pachakutik, antes de dar una respuesta firme sobre el proyecto enviado por el Gobierno. Lo que sí decimos es que no aceptamos más impuestos o metidas de mano en el bolsillo de los ciudadanos más pobres del país”.

Fausto Jarrín

Alianza UNES

“Lo primero que preocupa es el trámite, porque la Constitución prohíbe que en un proyecto se involucre a más de un sector. Los primeros anuncios que hemos escuchado del presidente claramente precarizan la situación laboral del país. Es la segunda parte y recargada de la mal llamada Ley Humanitaria del anterior Gobierno”.