Paola Flores fue posesionada como nueva secretaria de Derechos Humanos

El presidente Guillermo Lasso posesionó a Paola Flores Jaramillo como la nueva secretaria de Derechos Humanos. La ceremonia se realizó en el salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Paola Flores reemplaza a Bernarda Ordóñez quien renunció la semana pasada.

El mandatario destacó que se une a su equipo de trabajo una excelente profesional, quien desde la Secretaría de de Derechos Humanos "robustecerá y continuará las políticas del Gobierno en esta materia, la defensa y el respeto de los DD.HH. en todo el Ecuador a todo nivel y en cualquier circunstancia ha sido, es y será, un puntal de mi gestión".

Se une a nuestro equipo de trabajo @paoflouj, una excelente profesional, quien desde la Secretaría de @DDHH_Ec, robustecerá y continuará las políticas del Gobierno en esta materia, la defensa y el respeto de los DD.HH. en todo el país. ¡Éxitos en su gestión! pic.twitter.com/t6A3TiWFue — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 5, 2022

Renuncia Luis Hernández al Ministerio de Defensa, Luis Lara lo reemplazará Leer más

Lasso destacó la trayectoria de la nueva integrante de su equipo. Indicó que en noviembre de 2021 se presentó la campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres incrementando el presupuesto de dos millones de dólares que se destinó en el gobierno de Moreno a 24 millones en su gestión.

Flores se comprometió en continuar contribuyendo desde la acción para el ejercicio de derechos humanos que no sean una utopía. "Si queremos acabar con las inequidades debemos demostrar también que defendemos desde la dignidad humana y no será posible defenderla si no ponemos fin a la pobreza", señaló.

Dijo que su trabajo se orientará a los grupos excluidos. Anunció que aplicará políticas públicas eficientes.

En los últimos días, en el Gabinete del presidente Lasso, se han dado al menos cuatro cambios de autoridades en las carteras de Energía, Agricultura, Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos.