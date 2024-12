Así ocurrió el secuestro de un taxista en Navidad

Familiares no han recibido información respecto al hombre secuestrado.

La celebración navideña de la familia Saldarriaga Flores terminó en tragedia la noche del miércoles, 25 de diciembre, cuando Fernando Saldarriaga Flores, un taxista de 57 años, fue secuestrado por un grupo de delincuentes en las calles 15 y Sedalana, en el suroeste de Guayaquil.

Según relataron sus familiares, todo ocurrió minutos después de que habían terminado de celebrar la Navidad en su hogar y comenzaban a limpiar la casa. "Estábamos ordenando cuando llegaron cerca de 15 hombres en una camioneta doble cabina de color plomo y en varias motocicletas. Usaron un combo para intentar romper la puerta y entrar a la casa", explicó una de las hermanas de Fernando, quien presenció el hecho.

Ella detalló que, junto a su hermano, intentaron asegurar la puerta colocando el picaporte, pero los atacantes lograron abrirla tras golpearla repetidamente.

Robo y secuestro en Navidad

Una vez dentro de la vivienda, los maleantes robaron pertenencias como teléfonos celulares y laptops. Sin embargo, su objetivo parecía claro: llevarse a alguien. "Gritaban: ‘¿Dónde está? ¿Dónde está?’. Al ver a mi sobrino, intentaron llevárselo, pero mi hermano se interpuso. Lo golpearon, lo arrastraron y lo subieron a la camioneta. Corrí detrás de ellos, pero me apuntaron con un arma y me amenazaron", narró entre lágrimas la hermana de Fernando.

No tienen información

El hijo del taxista secuestrado expresó la desesperación que vive la familia, ya que, desde el momento del rapto, no han recibido ninguna comunicación por parte de los delincuentes. "No sabemos nada de mi papá. Ya han pasado más de 15 horas y no tenemos noticias. Nadie ha pedido recompensa ni se ha comunicado con nosotros", afirmó.

La familia ha presentado una denuncia en la Fiscalía y solicita la intervención inmediata de las autoridades para localizar a Fernando y esclarecer los hechos. "Pedimos ayuda a la Policía. Estamos destrozados y no sabemos qué hacer", concluyó su hijo.

