La ocupación hotelera llegó entre el 50% y 60% a nivel nacional durante el feriado del 10 de Agosto que rememora el Primer Grito de Independencia de Ecuador. Si bien no es un porcentaje bajo, no cumplió con las expectativas de la Cámara de Turismo que tenía la esperanza de una masiva reactivación económica.

“En algunos puntos fue positivo y en otros lugares no hubo mejoras, como en partes de Esmeraldas y Manabí. Hay hoteleros que esperaban un 120 % de ocupación y llegaron a la mitad. Hay playas que se llenaron, pero bastantes turistas no pernoctaron ahí. En general, no estuvo mal, pero seguimos estancados”, menciona a EXPRESO Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.

En Playas, por ejemplo, fue positivo. El fin de semana llegaron más de dos mil vehículos que llenaron la calle del malecón en una extensión de 2 kilómetros, desde el rompeolas hasta el esterillo y se observó aglomeración de carros en las 35 calles que bajan hacia la playa, hasta el kilómetro 10 de la vía a Data de Villamil. Los turistas llegaban a puntos como el varadero San Alejo.

TEMOR Los episodios de violencia han influido en que la ocupación hotelera en este feriado no haya cumplido con las expectativas de los empresarios.

En este balneario, la reactivación turística subió de 40 al 80% en comparación con otros feriados, con un 60 % de visitantes oriundos de la Sierra, según informó a EXPRESO Wilter Salmerón, presidente de la Unión de Servidores Turísticos que reúne a 33 asociaciones y a más de 2.000 miembros a lo largo de 14 kilómetros de playa. “Una muestra de que el feriado fue bueno y que el turismo, pese a los momentos difíciles que vive el país, por su estado de violencia, se está recuperando”, aseguró.

No obstante, a Santa Elena le fue regular. “Ni bueno, ni malo, diría que regular”, respondió la hotelera Susana Sotomayor al consultarle la evaluación del feriado que culminó ayer. Su edificio, ubicado en el malecón de Salinas, alcanzó el 50 % de habitaciones copadas.

Y es que como lo explica Muñetón, la inseguridad y los episodios de violencia y asesinatos a reconocidos políticos que en las últimas semanas han marcado al país, han influido en la sensación de seguridad de la ciudadanía que ha preferido quedarse en casa durante este asueto.

En Montañita, en cambio, los hoteles lograron un 70 % de ocupación, así lo confirmó Cristina Barreiro, quien preside la asociación de actores turísticos del exótico balneario que agrupa a hoteleros del citado lugar. Barreiro también coincidió con Sotomayor al señalar que fue el sábado el día en que más huéspedes ocuparon los hoteles.

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Santa Elena, también se mostró conforme con el número de visitantes que llegaron a los balnearios de esta jurisdicción, consideró que la presencia de militares y policías en la playa desde el pasado viernes ayudó para que el sábado lleguen más visitantes.

“Aunque los hoteles no se llenaron en su totalidad, sí recibieron un importante número de huéspedes. Los restaurantes estuvieron copados tanto en Salinas, en La Libertad, como en la Ruta del Spondylus de la península. Lo más importante fue que hubo ganancias”, aseguró el dirigente.

En los balnearios de Manabí, a nivel general, el feriado también fue calificado como regular. La clave, según aseguraron los servidores turísticos, fue la derogación del toque de queda, el cual estuvo vigente en esta provincia desde el 24 de julio.

Específicamente en la ciudad de Manta la afluencia de turistas fue relativamente buena, según describió Paúl Andrade, presidente del Buró Turístico de Manta, ente que aglutina a varios sectores productivos de la urbe porteña manabita.

“Pese a la delicada situación del país, los registros de presencia de visitantes fue buena, aunque no igual que en años anteriores”, dijo Andrade.

El dirigente mencionó que se reportaron ocupaciones del 50 % y 80 % en hoteles y hostales, pero sobre todo se pudieron retomar actividades nocturnas como restaurantes y bares, con presencia de visitantes de la Sierra. En otros balnearios de Manabí, como Crucita y Portoviejo, la afluencia de turistas en las playas fue regular.

Muñetón, quien también preside la Cámara de Turismo del Guayas, dice que para Guayaquil este feriado representó un bajón, con una ocupación en los restaurantes de máximo un 50 % de lo esperado y con menos porcentaje en los hoteles. “Si no hay seguridad, nadie quiere salir”, recalca Muñetón, quien critica que desde el Gobierno “se haya dejado abandonada a la industria turística” al perder el control de la seguridad.

Turismo. Turistas recorren con tour las principales calles de Cuenca. Jaime Marín / Expreso

MAYOR FLUJO EN LOS MUSEOS CUENCANOS

El feriado por el 10 de Agosto fue calificado como positivo para el turismo cuencano, con la llegada de visitantes de provincias de El Oro y Guayas principalmente, más grupos de viajeros estadounidenses y europeos con los que se ocupó el 90% de la capacidad hotelera que comprende 220 hoteles con 10.000 camas, según informaron a EXPRESO las autoridades locales.

Este feriado dejó para la ciudad de Cuenca ingresos superiores a los 9 millones de dólares, superando el feriado del 24 de Mayo, que conmemora la Batalla del Pichincha.

La ruta de las catedrales como patrimonio material e inmaterial, los museos de Pumapungo, que guarda la historia desde la época Cañari, Inca y la actualidad; de las Madres Conceptas y el Complejo Turístico Todosantos, más la arquitectura y casonas del centro de la ciudad, fueron los sitios más concurridos en los tres días de asueto.

Según Lorena Aristizábal, directora de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, pese a que algunos de los eventos programados debieron suspenderse por el estado de excepción que vive el país y que ordenó el presidente Guillermo Lasso, tras episodios de violencia y el asesinato de uno de los candidatos a la Presidencia del país, los visitantes pudieron disfrutar de la cultura, gastronomía, historia y actividades de la urbe, como destino mágico del Ecuador.

Todo ello en medio de compras de artesanías y recuerdos, toda vez que las ferias artesanales se mantuvieron de acuerdo a lo programado inicialmente, adujo Aristizábal, tras indicar que si bien se pudo tener una referencia del feriado que fue bueno, el resultado final podría ser mejor cuando el balance económico oficial y preciso se lo conozca en su totalidad, luego de disponer de la información completa de todos los sectores que comprende el servicio turístico de Cuenca, teniendo en cuenta que esta es una de las ciudades que brinda mayor seguridad.