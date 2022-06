Los familiares del joven fallecido en las protestas en Quito piden justicia

La madre de Jhonny Félix de 22 años, Marisol Muenda, llegó la mañana del lunes a la morgue de la capital para reconocer el cadáver. "Mi hijo salió a la marcha junto a otros vecinos del barrio para exigir los cambios que necesita el país. Pero fueron reprimidos por un contingente policial. Les lanzaron gas lacrimógeno para impedir que avancen a Quito y les atacaron fuertemente".

Según Susana Quezada, prima del occiso, conocieron por versión de unos amigos que el joven se habría resbalado al fondo de una ladera, "por la desesperación ante el gas que arrojaron, y la violencia con que atacaron los policías".

Junto a él, también cayeron otras dos personas que quedaron heridas. "Jhonny se llevó la peor parte. Durante dos horas pidió auxilio. Estaba con vida, pero no nos dejaron ayudarlo", dijo Quezada.

Después de conocer la noticia, la joven comentó que los moradores se organizaron para auxiliar a los afectados, pero las autoridades no les permitieron acceder.

"Teníamos sogas para sacarlos de la quebrada, pero nos bloquearon el paso. Pensaban que queríamos generar escándalo. No entendían razones".

Dolor. La madre del occiso contó que queda en la orfandad un bebé de seis meses Ángelo Chamba

Según el parte policial, el hecho se registró a las 23:48, pero el cadáver fue extraído cuatro horas después. La causa de muerte fue por precipitación, y de acuerdo al informe legal, presentaba varias laceraciones y golpes en el cuerpo.

El Comandante General, Fausto Salinas, al respecto dijo que "no está determinado que haya sucedido en las manifestaciones porque se lo encontró en un lugar alterno, fuera de la vía principal. No donde estaban las unidades policiales. Es posible que trataba de rodear a las unidades y avanzar a Quito, pero no se conoce sus intenciones. Investigaremos el hecho".

Esta tarde, familiares y vecinos del occiso realizarán una marcha pacífica en el centro de Guayllabamba para exigir justicia a las autoridades. Desfilarán con pancartas y carteles. El occiso deja en la orfandad a un bebé de seis meses.

El cuerpo del joven fue retirado de la morgue pasadas las 14:00.