Nuevo intento para dragar el Guayas le va a costar $ 44 millones a la provincia

El dragado va porque va, dice la prefecta del Guayas, Susana González, y ayer, en una presentación pública ante medios y funcionarios, anunció la adjudicación del contrato al Consorcio ‘Dragando por Guayas’, por $ 44 millones.

El dragado del Guayas camina en la orilla de las seccionales Leer más

La funcionaria solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial a las fases preparatoria y precontractual del proceso de licitación, que es el primer escalón para retirar seis millones de metros cúbicos de material estancado en el río Guayas.

González hizo énfasis en que el contrato anterior costaba $ 90 millones, lo que representa un ahorro $ 63 millones al precio actual del acuerdo.

El consorcio lo constituyen las empresas Tianrun Grupo de Qingdao S.L (65%), Kalkin S.A (33%) y el arquitecto Tyrone Leyva Castro (2%). De acuerdo a la prefecta, cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de contratación y demostró “tener la capacidad técnica, legal y económica” para el contrato.

Trabajo La extensión a dragar es de 480 hectáreas. Se sacarán de allí seis millones de toneladas métricas de sedimento.

Tianrun es una compañía China. Conta en el país como sucursal extranjera, con un capital de $ 4.000, según el portal de la Superintendencia de Compañías.

45 minutos de caminata sobre las orillas del islote El Palmar Leer más

Antes de González, ya había habido un intento de dragado en la administración de Carlos Luis Morales (+), que en agosto de 2019 finalizó de manera unilateral el contrato que firmó su antecesor, Jimmy Jairala, con las Fuerzas Armadas.

En esta subasta más reciente participaron también el consorcio El Palmar, constituido por Sudamericana Integral de Construcciones Sudinco S. A. (50 %), Sabavisa S. A. (25 %) y Asesores Financieros Andalucía Occidental Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (25 %), que ofertó llevar a cabo la obra por un poco más de 38 millones de dólares (7 millones menos del presupuesto referencial), y Dragado El Palmar que ofertó $ 44’377.000 y está integrado por China Road And Bridge Corporation (60 %), Chec Dredging Co. Ltd. (39 %), Jiangsu Huanyu Water Conservancy and Hydropower Engineeing Co. Ltd. (1 %).

Hasta el 15 de abril próximo estará suscrito el contrato, fecha a partir de la cual correrán los 90 días para el arribo de la draga que, en un plazo de 720 días, extraerá los sedimentos en los alrededores del islote El Palmar. Luego se deberá contratar el mantenimiento permanente.

“Hemos logrado agilizar el proceso hacia un Guayas como polo de desarrollo que no está para seguir postergando su prosperidad”, dijo González, que buscará la reelección en las seccionales de 2023.