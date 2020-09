Escupen y gritan frases racistas a tres latinoamericanos en el metro de Madrid

En Madrid, España, tres mujeres jóvenes insultaron, escupieron y gritaron, incluso sacándose la mascarilla que llevaban y rompiendo el distanciamiento social, a tres personas identificadas como de origen sudamericano. Según medios españoles, se trataría de ciudadanos ecuatorianos. El acto racista ocurrió en la Línea 4 del metro de la mencionada ciudad.

El penoso hecho fue registrado por otra pasajera del mismo vagón, quien recriminaba a las muchachas su actuar racista y discriminador. No obstante ello, las agresoras seguían.

El vídeo fue difundido en Twitter, Facebook, otras redes sociales e incluso llegó a canales de TV como La Sexta.

Mira el video:

Racismo en el metro de Madrid: una pareja de migrantes sufren insultos por parte de unas chavalas españolas y muy españolas.

"Que me están grabando los hijos de puta. Me coméis la polla, tú y todo el tren. Que se jodan por panchitos", gritó una de las violentas jóvenes.

"Panchito" es un término despectivo y racista en España para referirse a las personas de origen latinoamericano.

"¿Yo que te he dicho? Dime, ¿yo que te he dicho? Me cago en tus muertos", se escucha que exclama otra de las jóvenes hacia la mujer que grabó toda la escena.

¿"Qué me vas a hacer tú a mí, hijo de p***? Panchito de m*****, capullo, que encima eres un producto de un condón roto, asqueroso, en la selva no tienen condones", dice otra.

REACCIONES DE RECHAZO AL ACTO DE RACISMO

En tanto, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid condenó el suceso. "Esa pareja de 'panchitos' está en su casa: Madrid".

Madrid es capital porque es de todos y no es de nadie. Está hecha de todas las formas de ser español.



Tantas veces golpeada y siempre igual de solidaria, abierta, plural y libre.



Es España.

Y continuó: "Ese odio no es Madrid. Madrid es plural, abierta y la casa de todos los hispanoamericanos, que son nuestros hermanos", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La Policía Nacional de España, por su parte, publicó un tuit en el que indicaba que las protagonistas de la agresión racista en el Metro de Madrid han sido identificadas.

🚩Identificadas las tres menores, dos de 15 años y una de ellas de 16, protagonistas de la agresión racista en el Metro de Madrid.



La Brigada Móvil de @policia ya ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores por un presunto delito de odio.



Stop #DelitosDeOdio #Respeto

La entidad usó el hashtag #DelitosDeOdio para etiquetar el hecho ocurrido en el Metro de Madrid contra los, según medios españoles, ecuatorianos. Asimismo, informó que ya había reportado el caso a la Fiscalía de Menores por ese presunto delito.