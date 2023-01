Ultras serbios pintan un mural a favor de los mercenarios rusos de Wagner

Grupos ultraderechistas en Belgrado han pintado un mural con el símbolo de los mercenarios rusos de Wagner y han reparado los daños cada vez que se ha intentado borrar.

El mural, en el que se puede ver el logo del grupo con un fondo negro y una calavera en rojo y la inscripción en inglés "reverse side of the medal, true to yourself" (El reverso de la medalla, fiel a ti mismo), ha aparecido y reaparecido en los últimos días en un paso debajo de un puente, cerca del centro de la capital.

Abajo a la derecha está el nombre del grupo prorruso 'Narodna Patrola' (Patrulla Popular), conocida por sus posturas antimigratorias y ultraderechistas.

El mural ha aparecido después de que a comienzos de mes el canal ruso RT lanzase en sus emisiones en serbio publicidad de Wagner para reclutar a mercenarios en Serbia.

La publicidad fue retirada pronto, pero causó las críticas del Gobierno serbio.

"¿Por qué hacéis eso a Serbia? ¿Por qué convocáis desde Wagner a la gente de Serbia si sabéis que eso es contrario a nuestras normativas?", reaccionó el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

Dijo que "no es justo por parte de los amigos rusos" y recordó que su país no se ha sumado a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania y también que Serbia ha acogido a miles de rusos desde que comenzó la agresión.

La legislación serbia prohíbe a sus ciudadanos participar en conflictos bélicos en otros países.

Grupos antibélicos de rusos y ucranianos en Serbia con el apoyo de los abogados serbios presentaron denuncias penales ante la Fiscalía de Belgrado contra varias personas por las actividades de Wagner en este país.

Serbia, candidata al ingreso en la Unión Europea, es un aliado tradicional de Rusia, que defiende los intereses serbios en los foros internacionales en relación con el no reconocimiento de su exprovincia de Kosovo.