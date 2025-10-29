Trump lamenta que no se le "permita" disputar un tercer mandato

"Es una lástima", declaró mostrando gorras de "Trump 2028" en un gesto que desafía la enmienda 22 de la Constitución de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras aborda el Air Force One en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón, el 29 de octubre de 2025.

El presidente Donald Trump lamentó el miércoles, 29 de octubre de 2025, que no se le "permita" presentarse para un tercer mandato, reconociendo los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos.

"Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (...) Es una lástima", dijo Trump en su avión oficial, el Air Force One.

La Constitución estadounidense solo permite dos mandatos y Trump comenzó el segundo en enero.

Pese a ello, Trump y sus partidarios han hablado varias veces de la posibilidad de una candidatura presidencial en 2028.

Trump, de 79 años y que cumplió su primer mandato entre 2017 y 2021, exhibió incluso gorras rojas con el lema "Trump 2028".

Bannon anuncia plan presidencial

Sus seguidores aseguran que el vicepresidente JD Vance podría postularse en 2028 junto a Trump como vicepresidente. Pero el propio Trump lo descartó esta semana.

El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los ideólogos de su movimiento Maga (Make America Great Again), declarara la semana pasada que "hay un plan" para mantenerlo en la Casa Blanca.

"Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo", dijo Bannon a The Economist.

Preguntado sobre la enmienda 22, que establece el límite de mandatos, Bannon respondió: "Hay muchas alternativas diferentes. A su debido tiempo, explicaremos cuál es el plan".

