Salah Mezian, el ilustrador musulmán que felicita la Navidad

Rezar el Corán no es un impedimento para felicitar la Navidad. Ejemplo de ello es el ilustrador Salah Mezian (Melilla, 1978), que desde hace cinco años es el autor de la postal oficial con la que la ciudad autónoma española de Melilla felicita las fiestas navideñas a todo el mundo, independientemente de su religión.

El caso de Salah Mezian es una de las muchas muestras del crisol de culturas que conforma la sociedad melillense, que presume de convivencia en el día a día y también en las grandes festividades de cada comunidad. Por eso, hacer postales de Navidad lo ve como "algo totalmente normal" desde su infancia, cuando hacían decoración navideña en clase al llegar estas fechas.

"Es algo que he amado desde pequeño", explica en una entrevista con EFE este ilustrador, que cree que "lo bonito de todo esto es que se ha normalizado", al menos en Melilla, aunque reconoce que de puertas para afuera "aún choca un poco" que alguien que profesa otra religión se encargue de algo tan cristiano como la imagen del nacimiento de Jesús.

Su objetivo es "que no sea algo nuevo" y deje de sorprender. En resumen, que en el futuro "no sea noticia" un caso como el suyo, que considera "un ejemplo de normalización" y de lo que siempre intenta enseñar a los niños en sus talleres de expresión artística, que es "el arte como herramienta de tolerancia, paz, armonía e integración".

Y es que Salah Mezian, además de ilustrador, también coordina en Melilla la Fundación Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel que entre sus actividades, además del reparto de alimentos a los más desfavorecidos, también tiene talleres socioeducativos en los centros educativos de Melilla en horario lectivo.

Las redes sociales fueron el gran escaparate que a Salah Mezian le sirvieron como trampolín hace un lustro cuando ganó por primera vez el concurso de postales navideñas de Melilla, un éxito que repitió en los dos años siguientes y que se vio acrecentado con un gran número de interacciones positivas.

En los dos últimos años, la postal de Navidad, que ha salido de las manos de Mezian ha sido un encargo de la Consejería de Cultura, que también ha confiado en su arte para felicitar oficialmente otras grandes festividades religiosas, como el Ramadán o el Yennayer, el año nuevo amazigh.

Para este ilustrador melillense, ser musulmán no le ha supuesto ningún problema personal a la hora de confeccionar postales navideñas o de otras religiones. Tiene claro que quienes buscan polémicas hablando mal de otras comunidades son "una minoría a la que no hay que dar mucha importancia".

Mientras tanto, Salah Mezian disfruta de un momento dulce en su carrera artística, que empezó siendo un niño con un don innato para dibujar. Sus ilustraciones han sido reconocidas con el éxito virtual, premios nacionales y la publicación de varias obras, entre ellas 'El viaje de Fátima' y 'Caramelos con sabor a café'.

Su arte ha llegado incluso a Estados Unidos, donde llenó de color el libro de poemas para niños 'The Visions of Beya Bean Blue', de zO-AlonzO Gross, galardonado con uno de los premios The Golden Wizard Book Prize que se entregan en el Reino Unido.

La ilustración infantil con acuarela es una de sus técnicas favoritas y por la que más se reconocen sus obras, como la postal navideña de este año, un portal de Belén con José, María y el Niño como grandes protagonistas, sonrientes, acompañados por un ángel que les ilumina con una brillante estrella.

