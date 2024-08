¿Qué pasó el 6 de agosto de 2024 en el mundo?

Las reservas de agua subterránea del suroeste de Europa son más estables de lo que se cree. São Paulo lanza una operación contra el mayor mercado de drogas a cielo abierto de Brasil. Científicos austríacos descubren un nuevo método para diagnosticar y controlar la covid-19. Así esté el planeta este marte de agosto.

BRASIL: São Paulo lanza una operación contra el mayor mercado de drogas a cielo abierto

El Gobierno del estado de São Paulo lanzó este martes una gran operación policial contra el mayor mercado de drogas a cielo abierto de Brasil, durante la cual se cumplen 117 órdenes de búsqueda y 46 de bloqueo de bienes.

La acción policial busca "desarticular la logística del crimen organizado" en Cracolandia, como se conoce este mercado de estupefacientes en el centro de la ciudad de São Paulo, según un comunicado del Gobierno regional.

Los más de 1.200 agentes participantes cumplen, además, siete órdenes de prisión y pretenden clausurar 44 edificios usados por el narcotráfico, en una operación que es producto de una investigación de varios meses para identificar a los actores involucrados.

Las personas que viven en los edificios clausurados por la Policía serán trasladadas a albergues públicos, y los drogodependientes, a centros de rehabilitación. "Vamos a devolver el centro a las personas", afirmó en redes sociales el gobernador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.

En los últimos meses, comerciantes y vecinos del barrio de Santa Ifigenia se han manifestado para pedir el traslado de los drogodependientes y resolver, así, el doble problema de la inseguridad y de la caída en la actividad económica de la zona.

Sin embargo, anteriores intentos de llevarlos a otro lugar han fracasado y han sido criticados por organizaciones sociales. Además, la Corte Suprema del país prohibió el año pasado el traslado forzoso de personas sin hogar por considerar que ello viola sus derechos humanos.

Una persona duerme en medio de un pasaje comercial entre vendedores, policías y compradores, en una ciudad de Brasil. EFE

ESPAÑA: Reservas de agua subterránea de Europa, más estables de lo que se cree

Las reservas de agua subterránea en el suroeste de Europa son más estables en general de lo que se pensaba, y cada situación depende del contexto y la realidad socioeconómica regional, según la evaluación realizada por un equipo de investigación internacional.

El resultado del estudio es que los niveles de agua subterránea no están disminuyendo en todas partes, sino principalmente en las regiones semiáridas con agricultura intensiva y sequías frecuentes, así como en las regiones templadas asociadas a grandes áreas urbanas.

La investigación está coordinada por el Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental (UFZ) y en ella participa Jaime Gómez, responsable del grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Los resultados del estudio han sido publicados en un artículo en 'Communications Earth&Environment', revista de la editorial científica Nature.

Tras evaluar series históricas de más de 12.000 pozos de agua subterránea -recurso que sustenta las plantas y los ecosistemas, garantiza la producción agrícola y sirve como componente central del suministro de agua potable-, los investigadores concluyeron que los niveles no disminuyen en todas partes y que, con prácticas de gestión adecuadas, las aguas subterráneas podrían utilizarse de forma sostenible.

En el contexto del cambio climático, el suroeste de Europa puede proporcionar lecciones para la gestión de las aguas subterráneas en otras regiones del mundo. Cortesía: Pexels

CHINA: Limitan alumbrado y espectáculos ante el alto consumo energético por calor

La ciudad oriental china de Hangzhou decidió limitar la iluminación paisajística y suspender los espectáculos de luces ante el alto consumo energético provocado por la ola de calor extremo que afecta a la zona.

Desde principios de agosto, Hangzhou, con una población superior a los 12 millones de personas, ha experimentado temperaturas récord, lo que ha llevado a una demanda sin precedentes de electricidad, informó el gobierno municipal este lunes en su cuenta oficial en la red social Wechat.

La situación ha generado una presión adicional sobre el suministro eléctrico, lo que ha llevado a las autoridades a implementar las medidas mencionadas, que permanecerán vigentes hasta este viernes.

Desde el 31 de julio, la provincia de Zhejiang, cuya capital es Hangzhou, sufre una ola de intensas temperaturas, con valores que han superado los 40 grados centígrados en gran parte de la región.

Según el Centro de Servicios Meteorológicos de Zhejiang, esta situación extrema es el resultado de un fenómeno conocido como "cúpula de calor".

Este fenómeno ocurre cuando un área de alta presión atmosférica permanece estancada sobre una región, actuando como una tapa que atrapa el aire caliente y evita que el aire más frío entre.

El experto del centro Ma Xinyu, citado por la prensa local, explicó que este año la alta presión subtropical del noroeste del Pacífico es excepcionalmente fuerte, lo que ha contribuido a la formación de esta "cúpula de calor" sobre Zhejiang.

Varias personas transitan por un sector turístico de Pekín, en una día de mucho sol. EFE

ESPAÑA: Tres de cada cinco turistas eligen destino en función del cambio climático



Tres de cada cinco personas tienen en cuenta los efectos del cambio climático, como olas de calor, sequía o lluvias intensas, a la hora de elegir un destino para sus vacaciones, según un informe sobre turismo y sostenibilidad elaborado por EAE Business School.

El estudio de EAE, difundido este martes, también revela el creciente nivel de influencia de la crisis climática en las decisiones de los turistas y viajeros, ya que un 80 % reconoce que esta emergencia afecta a la forma de viajar o a los lugares que se visitan, frente al 20 % que permanece indiferente y niega que influya en sus decisiones de viaje.

Cada vez más personas reconocen el aumento de temperatura y de los fenómenos meteorológicos, tal y como reflejan los resultados: el 87 % de los encuestados está de acuerdo en que el clima del planeta está cambiando aceleradamente debido a la actividad humana y el 71 % señala el turismo como uno de los factores que contribuye al cambio climático.

El Mediterráneo, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, está aumentando su temperatura un 20 % más rápido que el promedio mundial, lo que agrava los riesgos de eventos climáticos extremos; además, los veranos son cada vez más largos e intensos.

AUSTRIA: Científicos descubren un método para diagnosticar y controlar la covid-19

Un nuevo estudio demuestra que las mediciones puramente ópticas de la viscosidad del plasma sanguíneo sirven para diagnosticar de forma rápida la gravedad de los casos de covid-19, lo que las convierte en un método prometedor para vigilar el curso de la enfermedad en los pacientes graves.

Así lo afirma este martes la Universidad de Medicina de Viena (UniMed), en un comunicado en el que explica las conclusiones de una investigación llevada a cabo por un equipo de su Centro de Anatomía y Biología Celular de UniMed Viena, dirigido por Kareem Elsayad.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista especializada 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), indica la nota.

Recuerda que la viscosidad del plasma sanguíneo (PV) es un biomarcador establecido para numerosas enfermedades.

Para obtener datos sobre la PV, los científicos aplicaron la espectroscopia de dispersión de luz Brillouin (BLS), una técnica que utiliza la interacción de la luz con las ondas acústicas naturales de una muestra.

Estas mediciones ópticas permiten analizar mínimas cantidades de plasma en menos de un segundo y son suficientes para detectar rápidamente el marcador diagnóstico PV.

Mediante esta técnica, los investigadores descubrieron diferencias significativas en la viscosidad de las muestras de sangre de los pacientes con covid, variaciones que dependían de la temperatura corporal.

"Los cambios eran especialmente notables a temperaturas superiores a 38 grados centígrados, indicando que existen distintas zonas en el plasma que se comportan de manera diferente en términos de elasticidad o viscosidad", precisa en la nota Elsayad.

Un trabajador del sector Salud recibe a personas para la prueba rápida de la Covid-19, en uno de los puestos instalados en Ciudad de México. EFE

AUSTRALIA: Hallan restos humanos dentro de un cocodrilo capturado

Las autoridades australianas informaron este martes de que hallaron restos humanos dentro de un cocodrilo que atacó el sábado pasado a un hombre mientras estaba pescando en el río Annan, en el noroeste de Australia.

A raíz de este hallazgo forense, las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate emprendido poco después de reportarse que este turista desapareció tras caerse desde un puente a las aguas de este río poblado por cocodrilos, según un comunicado publicado hoy por la Policía del estado de Queensland.

"Se está llevando a cabo un proceso formal de identificación, pero se cree que los restos son los de un hombre de 40 años desaparecido en Nueva Gales del Sur (al sur de Queensland)", precisó el comunicado.

El hallazgo de los restos humanos se produjo después de que las autoridades de Queensland informaran la víspera de que sacrificaron a un cocodrilo de 4,9 metros capturado en un riachuelo cerca del lugar del ataque.

Este incidente se produce a menos de un mes de que las autoridades del Territorio Norte, colindante con Queensland, sacrificaran a un cocodrilo que mató a una niña de 12 años que nadaba en un riachuelo infestado de estos reptiles en la comunidad aborigen Palumpa (Nganmarriyanga), a unos 357 kilómetros al suroeste de la ciudad de Darwin.

Los cocodrilos de estuario (Crocodylus porosus), al igual que los tiburones, son dos temidos animales conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales. EFE

