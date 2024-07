¿Qué pasó el 2 de julio de 2024 en el mundo?

EE.UU. se "compromete a cubrir el gasto de la repatriación" de migrantes en el Darién. Xi llega a Kazajistán en visita de Estado y para participar en la cumbre de la OCS. Indígenas en el noroeste de México celebran el año nuevo Seri en medio de extrema sequía. Así está el mundo este martes de julio.

SUIZA: Cinco personas siguen desaparecidas tras inundaciones

Al menos cinco personas siguen en paradero desconocido en los valles alpinos suizos, donde deslizamientos de terreno provocados por las fuertes tormentas que azotaron el país helvético el fin de semana causaron al menos cuatro muertos y numerosos daños materiales.

Las labores de búsqueda se centran en la región del valle del Maggia, en el cantón italoparlante del Tesino (sur), donde un corrimiento de tierra provocó el corte de varias carreteras, la caída de un puente y la evacuación de al menos 400 personas de varios campings y viviendas.

En un comunicado, la policía advirtió de que el operativo de búsqueda de los desaparecidos se está viendo dificultado por el alto nivel del río Maggia, que sólo permite realizar labores de búsqueda en la superficie.

En la operación participan una quincena de especialistas, entre ellos miembros de la policía cantonal y socorristas del Club Alpino Suizo, así como helicópteros militares y civiles.

El temporal también provocó cortes en el suministro eléctrico y de telefonía móvil de la zona, los cuales ya se han restablecido en casi todas las localidades de la región.

En el cantón del Valais, más al oeste, las tormentas causaron el desbordamiento del Ródano, uno de los principales ríos de la cuenca mediterránea.

Varios vehículos aparecen amontonados entre el material pétreo que llegó con los corrimientos en Suiza. EFE

KENIA: “¡Queremos un futuro!”, el grito de jóvenes en protestas pese a represión

En el centro de Nairobi, el aire escocía este martes los ojos por los gases lacrimógenos. Los disparos y los gritos de miles de manifestantes cada vez se escuchaban más cerca. Y Moses Muthoni, un ingeniero de 26 años, se refugió en una calle con su única arma contra la Policía: un tubo de pasta de dientes.

“Es para evitar los efectos de los gases lacrimógenos”, explicó Muthoni a EFE con la respiración aún alterada, mientras se colocaba pasta de dientes debajo de los ojos y en la nariz.

Otras personas se acercaron y le pidieron un poco, desesperados. Muchos lloraban o tenían los ojos rojos. Muthoni aceptaba siempre. No los conoce, pero les une una camaradería especial.

“Nadie nos ha convocado -dijo el joven ingeniero-. No estamos aquí por nuestra tribu ni religión, sino porque estamos desesperados. En este país no podemos tener ningún futuro, y esto debe cambiar. ¡Queremos un futuro!”.

Muthoni compró esta mañana cinco tubos de pasta de dientes y salió a la calle con una bandera keniana. Sabe que la respuesta de las fuerzas de seguridad -gases lacrimógenos, pelotas de goma, munición real- contra las protestas que se repiten en Kenia desde el pasado 18 de junio han dejado al menos 39 muertos.

El origen de un malestar colectivo Las protestas, que surgieron contra un proyecto de ley que contemplaba una subida de impuestos, se han transformado en manifestaciones que piden la dimisión del presidente de Kenia, William Ruto, y rechazan la corrupción y la brutalidad policial. Ruto rechazó firmar el pasado 26 de junio el controvertido proyecto de ley, pero las movilizaciones, impulsadas en las redes sociales por jóvenes de la llamada ‘generación Z’ (nacidos entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI), continúan en todo el país.

Pero el joven ha perdido el miedo, asegura. O, mejor dicho: su desesperación aún es mayor que su miedo. “Estudié ingeniería -comentó-. Pero no tengo trabajo. Es imposible encontrar un trabajo en Kenia. No tenemos nada que perder y por eso las protestas no van a parar”. “Estudié ingeniería -comentó-. Pero no tengo trabajo. Es imposible encontrar un trabajo en Kenia. No tenemos nada que perder y por eso las protestas no van a parar”.

Los manifestantes salieron a las calles para reclamar al gobierno del presidente de Kenia, William Ruto. EFE

MÉXICO: Indígenas celebran el año nuevo Seri en medio de extrema sequía

Indígenas de la Nación Comca’ac, en Sonora, al noroeste de México, celebraron el 30 de junio y el 1 de julio el año nuevo Seri, en medio de una de las peores sequías de la historia reciente del país.

Sin embargo, con la celebración llegaron también las primeras lluvias de la temporada, según ellos, gracias a una conjugación de fenómenos meteorológicos y astronómicos que se vivieron en la región.

Zara Monroy, activista y promotora cultural de la Nación Comca’ac, recordó que con las primeras lluvias del año y las fases lunares, el desierto ha empezado a florecer, y el Mar de Cortés a llenarse de especies que sirven para alimentar a los turistas que llegan al territorio indígena.

“Ya nos ha estado lloviendo estos días, está floreciendo el desierto, nos está dando frutos como la pechita que es del mezquite y la pitaya, un fruto que nos sirve para hacer licor de pitaya en fermento, y más bien nos deja mucha vida”, aseguró Monroy a EFE.

Señaló que, poco a poco, su entorno está activándose, además de que el mar les está dando mariscos para alimentarse “todo esto en conexión”, agregó.

El año nuevo Seri es la mejor oportunidad que tienen turistas nacionales y extranjeros, provenientes de Europa, Asia y Estados Unidos, para conocer el territorio de la Nación Comca’ac, que se ubica en la costa de Hermosillo, entre el desierto de Sonora, el Mar de Cortés y la Isla del Tiburón, la más grande de México. Monroy explicó que el Año Nuevo Comca’ac, mejor conocido como Seri, se festeja el 30 de junio y el 1 julio y durante ambos días se enfocan en los cuatro elementos “sagrados” del planeta.

Festejo en el solsticio de verano El año nuevo Seri se conmemora después del solsticio de verano, que ocurrió el pasado 20 de junio, y después del Día de San Juan, el 24 de junio, que para muchos pueblos originarios de Sonora marca el inicio de la temporada de lluvias. Además en los últimos días de junio y los primeros de julio la Luna transita por su última fase, la de luna menguante gibosa, para llegar al novilunio o luna nueva.

La Nación Comca’ac o pueblo originario Seri, está conformada por dos comunidades: Punta Chueca, que se ubica en el municipio de Hermosillo, y El Desemboque de Los Seris.

Entre ambos pueblos habitan unos 700 indígenas cuyas principales actividades económicas son la pesca y la agricultura doméstica, pero principalmente la cacería cinegética de los borregos cimarrones que habitan en la Isla del Tiburón.

Indígenas de la Nación Comca’ac acompañados de turistas, celebran este lunes el año nuevo Seri, en la ciudad de Hermosillo (México). EFE

KAZAJISTÁN: Xi llega en visita de Estado y para asistir a la cumbre de la OCS



El presidente chino, Xi Jinping, llegó este martes en visita de Estado a Kazajistán, donde participará en la cumbre de los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que comienza mañana y concluirá el jueves.

En el aeropuerto de Astaná, Xi fue recibido al pie del avión por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, tras lo cual un destacamento de la Guardia Nacional le rindió honores militares.

Esta es la quinta visita de Estado el mandatario chino efectúa Kazajistán.

"La parte china está dispuesta a trabajar junto con la parte kazaja para crear nuevas oportunidades en tiempos de crisis y abrir nuevas perspectivas en tiempos de cambio, y proteger resueltamente el sistema internacional centrado en la ONU, y el orden mundial basado en el derecho internacional", escribió Xi en un artículo publicado hoy por la agencia oficial kazaja Kazinform.

China, subrayó el mandatario, "apoya los esfuerzos de Kazajistán por proteger su independencia nacional, soberanía e integridad territorial (...) y se opone a cualquier intromisión de fuerzas externas en los asuntos internos de Kazajistán".

Tras sus conversaciones bilaterales con la parte kazaja, Xi donde participará en la cumbre de los líderes de la Organización de OCS, en cuyos márgenes que se reúna con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

La OCS, creada para la colaboración en seguridad regional, la lucha contra el terrorismo, el separatismo étnico y el extremismo religioso, está integrada por China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

En la cumbre de Astaná, la 24ª de la organización, se espera que Bielorrusia se convierta en su décimo miembro.

El presidente chino, Xi Xinping, es recibido por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, a su llegada a Astaná, el 2 de julio de 2024. EFE

PERÚ: Recibe premios como mejor destino turístico y gastronómico en Suramérica

La iniciativa estatal Marca Perú destacó los cuatro premios obtenidos por Perú en los World Travel Awards Sudamérica 2024 como mejor destino culinario, mejor destino cultural, mejor destino líder y principal atracción turística para la ciudadela inca de Machu Picchu, según compartió en sus redes sociales y la prensa local este martes.

La oficina de promoción turística y de exportaciones definió a los galardones como los "Oscar del turismo" y mostró su "orgullo" por haber alcanzado el reconocimiento para Machu Picchu por séptimo año.

"Esta es la séptima vez que nuestra maravilla del mundo moderno, Machu Picchu, logra el tan ansiado galardón en su categoría", indicó la Marca Perú.

Agregó que, además de su importancia turística, este reconocimiento resalta "la trascendencia cultural de Perú en la historia del mundo".

Igualmente, resaltó que su país sigue "¡en la cúspide de la gastronomía mundial!" al ser elegido como destino culinario líder en Suramérica.

"Nuevamente, la tradición culinaria de nuestro país sorprende a los más exigentes paladares, con sus exquisitas recetas y productos locales", anotó.

Los World Travel Awards se fundaron en 1993 por Graham Cooke para celebrar la excelencia de los sectores de viajes, turismo y hotelería a nivel global, y la elección de los ganadores se lleva a cabo por un jurado de expertos que en su mayoría pertenecen al Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (World Travel and Tourism Council), indicó la fuente.

La fiesta del Inti Raymi, en las Ruinas de Sacsayhuaman, en Cuzco. EFE

PANAMá: EE.UU. se compromete a cubrir gasto de repatriación de migrantes en el Darién



Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento (MOU) en el que la Administración estadounidense "se compromete a cubrir el gasto de la repatriación" de migrantes por Darién, la frontera natural con Colombia que es empleada por cientos de migrantes a diario en su camino hacia Norteamérica, según informaron las autoridades panameñas.

"En el acuerdo firmado hoy por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el gobierno estadounidense se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de los inmigrantes que entren ilegalmente por Darién", adelantó en un comunicado la oficina del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, que tomó posesión del cargo este lunes.

Este MOU sobre "asistencia y cooperación" en asuntos migratorios "permitirá cerrar el paso de inmigrantes ilegales por Darién, un tema que se convirtió en una grave crisis humanitaria".

El texto del acuerdo, según la nota, indica que se busca “apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística de extranjeros detectados dentro de los flujos migratorios en contravención de las leyes migratorias de Panamá", que estarán "sujetos a medidas administrativas migratorias de conformidad con el derecho panameño".

Panamá, por su parte, se comprometió en el MOU "a cumplir con todos los acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos de los inmigrantes y aquellos en condición de refugiados".

"El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está comprometido con resolver la crisis del Darién y terminar con el negocio ilegal de trata de personas", concluye el comunicado.

Un grupo de personas atraviesan una zona boscosa en el llamado Tapón del Darién. EFE

