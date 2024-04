¿Qué pasó el 19 de abril de 2024 en el mundo?

En Australia, muere un joven de 16 años por ataque de cocodrilo, mientras una niña de 12 años fallece de un infarto en el confinamiento escolar tras el asalto con cuchillo cerca de su instituto en Francia. En esta parte del planeta, vecinos de una favela en la ciudad brasileña de São Paulo, protestan contra la Policía después de que un niño resultara herido.

ITALIA: Difunde nuevo rostro del último fugitivo de Cosa Notra



La policía italiana ha difundido este viernes 19 de abril de 2024 "el nuevo rostro" de Giovanni Motisi, el último gran huido de "Cosa Nostra", la mafia siciliana, condenado a cadena perpetua al que se busca desde 1998 y que está incluido en la lista de fugitivos de "máxima peligrosidad" del "programa especial de investigación" del país.

El nuevo retrato robot es el último paso en las investigaciones para localizar a Motisi, de 65 años y considerado el "asesino de confianza" de Totó Riima, máximo jefe de Cosa Nostra cuando la mafia sembró de asesinatos y atentados el país para intentar doblegar al Estado en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado. El nuevo retrato robot ha sido elaborado con el sistema 'Age Progresssion', que consiste en el envejecimiento fisonómico progresivo del rostro, partiendo del estudio y de la actualización de algunos perfiles antropométricos específicos que caracterizan a la familia de pertenencia del investigado, explicó la Policía en un comunicado. "Aprovechando la profesionalidad y las avanzadas tecnologías del Servicio de Policía Científica de la Policía Nacional, se han 'revisitado' y actualizado algunas imágenes del fugitivo, que datan de los años 80 y finales de los 90", aseguró.

La policía italiana ha difundido este viernes "el nuevo rostro" de Giovanni Motisi (d), el último gran huido de "Cosa Nostra", la mafia siciliana. EFE

Esto "permitió la realización de un prototipo con algunas posibles variaciones de las connotaciones actuales del rostro" de Motisi, en un "nuevo intento de estrechar el círculo de la investigación para llegar a la captura del peligroso fugitivo". "El nuevo identikit facilitará el trabajo de los investigadores del Servicio Central Operativo y del Equipo Móvil de Palermo y servirá también para solicitar la colaboración de los ciudadanos", se añade en la nota. Motisi, conocido como 'U pacchiuni' (el gordo), es uno de los jefes mafiosos más poderosos de Palermo, se convirtió en enero del 2023, tras la detención del último capo de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro en el fugitivo número uno buscado en Italia, según algunos investigadores.

Condenado en dos ocasiones a cadena perpetua, por los asesinatos de varios comisarios y policías, Motisi, según algunas fuentes, fue apartado en el 2002 de la cúpula mafiosa siciliana porque dejó de comunicarse con ella.

AUSTRALIA: Muere un joven de 16 años por el ataque de un cocodrilo

Un adolescente de 16 años murió debido al ataque de un cocodrilo mientras nadaba cerca de una isla en el estrecho de Torres, en el noreste de Australia, informaron este viernes fuentes policiales.

En un comunicado, la Policía del estado de Queensland confirmó que el cadáver que encontraron la víspera cerca de la isla Saibai es el del joven, sobre el que se había lanzado un aviso por su desaparición el jueves. Según el canal 7 de la televisión australiana, el adolescente muerto y un amigo de 13 años sufrieron un percance en el bote en el que navegaban y decidieron nadar hacia la orilla, cuando el joven de 16 años desapareció en el agua. Tras denunciar su desaparición, el cadáver del menor fue localizado el jueves por la tarde en un manglar. "Las heridas son consistentes con (el ataque de) un cocodrilo grande, de unos tres metros y medio", dijo el funcionario del Departamento de Medioambiente de Queensland, Simon Booth.

Los cocodrilos de estuario en Australia son conocidos por sus feroces ataques, algunos mortales, y abundan en la región tropical del norte australiano después de que fueran declarados una especie protegida en 1971.

RUSIA: Un bombardero estratégico Tu-22M3 se estrella



Un bombardero estratégico Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se estrelló en la región de Stávropol (sur) cuando regresaba a su base tras cumplir una misión de combate, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia

Foto de archivo de unos bombarderos rusos Tu-160 (C) y Tu-22M3 sobre la Plaza Roja durante un desfile militar el 24 de junio de 2020. EFE

"Los pilotos se catapultaron. Tres miembros de la tripulación fueron evacuados por los equipos de rescate. Se lleva a cabo la búsqueda de uno de los pilotos", se afirma en el comunicado castrense citado por la agencia oficial TASS. El gobernador de la región de Stávropol, Vladímir Vladímirov, informó posteriormente del fallecimiento de uno de los tripulantes hallados por los equipos de rescate. "Lamentablemente el tercer miembro de la tripulación falleció", escribió Vladímirov en su canal de Telegram. El Ministerio de Defensa indicó que el avión no portaba misiles y cayó en un despoblado sin causar destrucciones. "Según datos preliminares, la causa de la avería fue un desperfecto técnico", añade la comunicación oficial.

En un vídeo publicado en las redes sociales se puede ver cómo un avión de silueta similar al bombardero siniestrado se precipita a tierra con la cola en llamas.

El Tu-22M3 (Backfire, según la clasificación de la OTAN) es un bombardero supersónico con alas de geometría variable y capaz de portar armas nucleares.

Esta clase de bombarderos han sido utilizados por Rusia para atacar Ucrania con misiles desde su propio espacio aéreo, lejos del alcance de las defensa antiaéreas ucranianas.

Este viernes Ucrania denunció que al menos ocho personas, entre ellas dos niños, murieron en las primeras horas de esta mañana en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, en un ataque ruso con numerosos misiles.

FRANCIA: Muere de un infarto niña tras el asalto con cuchillo cerca de su instituto

El asalto con cuchillo ocurrido ayer en las inmediaciones de un instituto en la localidad de Souffelweyersheim, cerca de Estrasburgo (Francia), dejó otra víctima tras confirmarse la muerte de una niña de doce años que falleció de un infarto en el confinamiento escolar que se produjo durante el ataque.

El agresor, aunque no logró entrar en el recinto escolar, apuñaló en el exterior a dos menores que sufrieron "heridas físicas leves" y que fueron dadas de alta del hospital durante la tarde de ayer, informó este viernes la Fiscalía de Estrasburgo. Una de ellas tenía 11 años y fue atacada a punta de navaja delante del colegio mientras que la otra, de 6 años, lo fue en una plaza cercana, detallaron las autoridades. Tras tener constancia de los hechos, el director de la escuela emitió una alerta para proceder al cierre, que simultáneamente realizó también un instituto de enseñanza media situado en las inmediaciones. "Los profesores lo hicieron de forma extremadamente precisa y rigurosa, y desgraciadamente esta escolar sufrió un episodio muy estresante que le provocó una parada cardiaca", explicó el jefe de estudios del instituto, Olivier Faron.

A la menor se le prestaron primeros auxilios 'in situ' antes de que intervinieran los servicios de emergencia, que la trasladaron "en estado grave" al hospital, donde falleció a última hora de la tarde del jueves, según las autoridades locales. El alcalde de la ciudad, Pierre Perrin, se declaró "muy afectado" y avisó a su homólogo de Reichstett -localidad natal de esta estudiante-, Georges Schuler, quien manifestó: "estamos consternados y sin palabras".

Sin ancedentes penales El asaltante, a quien fuentes de la investigación identifican como un hombre de 30 años con problemas psiquiátricos, fue detenido tras el ataque. La Gendarmería francesa declaró que el detenido no tenía antecedentes y la Fiscalía de Estrasburgo informó de que sus motivos "siguen siendo desconocidos" y que "no hay nada que vincule estos ataques a un acto terrorista".

A raíz del incidente, este centro ha visto su seguridad reforzada con más presencia policial, como confirmó el jefe de gabinete del prefecto del Bajo Rin, Jean-Baptiste Peyrat, y la dirección ha instaurado una unidad de urgencia médico-psicológica para los afectados. La escuela también estará abierta el lunes, primer día de las vacaciones escolares, para ofrecer un servicio de acogida y asesoramiento a las familias que lo soliciten.

MÉXICO: Fiscalía reporta desaparición de presidenta municipal y su esposo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), sur de México, reportó este jueves la desaparición de la presidenta municipal de San José Independencia, Agar Cancino, y de su esposo Alberto Antonio García, actual candidato a la presidencia de dicho municipio por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Mediante un comunicado, la Fiscalía estatal reportó como no localizados a Cancino y García, este último candidato a la presidencia de dicho municipio ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan, norte de Oaxaca. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, ambas personas fueron vistas por última vez la mañana del 17 de abril cuando salieron en su automóvil del municipio de Loma Bonita hacia Tuxtepec, situado a 86 kilómetros de San José Independencia. Sin embargo, no se supo más de su destino por lo que fueron reportados como no localizados ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan, cuyos peritos llevaron a cabo trabajos de investigación criminal para conocer las rutas y sitios visitados por la pareja e indagar su paradero. En una entrevista realizada días atrás por un medio local de la zona norte de Oaxaca, Cancino declaró bajos niveles de inseguridad en su municipio, "San José Independencia es un pueblo muy noble, aquí podemos decir que la delincuencia es muy baja".

Agar Cancino se reeligió como presidenta municipal y entró nuevamente en funciones en enero de 2022, nombrando a su esposo Alberto Antonio como tesorero municipal de San José Independencia. En la actual contienda electoral, Alberto Antonio García fue designado candidato para buscar la presidencia municipal de San José Independencia y relevar en el cargo a su esposa.

La duda sobre las cifras oficiales El pasado 15 de abril, en la conferencia diaria del presidente, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reveló que la cifra de candidatos que han solicitado protección del Gobierno mexicano se elevó a 273 en medio de unas campañas electorales en el país que han dejado decenas de asesinatos. La cifra oficial de homicidios electorales del Gobierno de México está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 15 el primer trimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.

En su cuenta de la red social X, la dirigencia estatal de Morena hizo pública la designación de Alberto Antonio García como coordinador municipal de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación el pasado 27 de febrero de este 2024.

El Gobierno federal ofrece protección a los candidatos a diputados federales, a senadores, a gobernadores y a los tres aspirantes a la presidencia, la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

BRASIL: Vecinos protestan contra la Policía después de que un niño resultara herido

Habitantes de la favela de Paraisópolis, en la ciudad brasileña de São Paulo, protestaron este jueves contra la violencia policial después de que un niño de siete años resultara herido durante una operación.

Bajo el lema "Paraisópolis pide paz", decenas de vecinos vestidos de blanco salieron a la calle para expresar su enfado, un día después del enfrentamiento entre agentes y traficantes de droga en esta favela, una de las mayores del país. "Paraisópolis unida, jamás será vencida", gritaron los manifestantes, que llevaban pancartas en contra de la violencia policial. "Somos tratados como violentos y marginales, cuando en verdad somo marginalizados y violentados por la falta de políticas públicas, que nos son negadas después de cada elección", reclamó en redes sociales el activista Gilson Rodrigues al convocar la protesta.

Un portavoz de la Policía Militar del estado de São Paulo afirmó durante una rueda de prensa en la noche del miércoles que la herida del niño no fue provocada por los agentes y que todavía no se sabía si esta había sido causada por "un balazo, una astilla o una caída". Tras resultar herido, el niño recibió atención médica, pero no necesitó pasar por una intervención quirúrgica. El ómbudsman de la Policía regional, Cláudio da Silva, pidió a la institución los exámenes periciales y las imágenes de las cámaras corporales de los agentes involucrados, y señaló en un comunicado que algunos de ellos habían sido captados interviniendo en el lugar de los hechos para "obstruir" las investigaciones.

La policía, señalada Las fuerzas de seguridad del estado más rico y poblado de Brasil han sido criticadas desde el inicio del año por provocar la muerte de decenas de personas durante sus operaciones, aunque la Policía sostiene siempre que esto sucede en respuesta a la agresión de presuntos delincuentes. Durante la conocida como "Operación verano", lanzada en la ciudad de Santos entre febrero y abril, 56 personas murieron abatidas, entre ellas un joven prácticamente ciego que se encontraba en su casa cuando irrumpieron los policías.



Habitantes de la favela de Paraisópolis, en Sao Paulo, se manifestaron este jueves para pedir por la paz. EFE

