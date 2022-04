Este martes 18, cuando el Parlamento británico reanude sus sesiones -ayer fue festivo en todo el Reino Unido-, el primer ministro Boris Johnson será recibido a Westminster para intentar convencer a diputados y ciudadanos de que está arrepentido de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento; volverá a pedir disculpas; insistirá en que nunca fue consciente de estar incumpliendo la ley y, finalmente, pedirá a unos y otros que estén a la altura de las circunstancias y se concentren en la gran crisis internacional que ha supuesto la invasión rusa de Ucrania.

De acuerdo con el periódico The Sunday Times, el líder conservador, que ha sido multado por la Policía por violar entonces las restricciones anticovid, argumentará que no engañó a sabiendas a los diputados, al negar primero que hubiera habido festejos en dependencias gubernamentales y luego que estos quebrantaran las normas.

Londres. Diarios británicos destacan en sus portadas las fiestas en Downing Street durante la pandemia, en una fotografía de archivo. ANDY RAIN / EFE

Según el diario, pedirá ver las cosas con “perspectiva” y reiterará su decisión de seguir al frente del Ejecutivo para lidiar con los problemas actuales, como la guerra en Ucrania o la rampante inflación interna.

En base al protocolo parlamentario británico, si se concluye que un primer ministro mintió conscientemente (y no sin querer) al Parlamento, debe dejar el cargo -algo que puede resultar difícil de demostrar de manera irrefutable-.

The Times indica que es posible que el jefe del Gobierno afronte en algún momento una moción por desacato al Parlamento por parte de la oposición, pero en principio la ganaría al contar con mayoría absoluta parlamentaria.

Aunque Johnson perdió el apoyo de buena parte de sus diputados cuando estalló el escándalo de las fiestas en su despacho y residencia oficiales a finales del año pasado, ahora la mayoría lo respalda por su gestión de la invasión rusa de Ucrania y al considerar que no es buen momento para cambiar de líder.

The Sunday Times apunta, no obstante, que en las próximas semanas el dirigente de derechas podría recibir más multas por su participación en otros actos sociales durante los confinamientos en 2020 y 2021, lo que complicaría su situación. También señala que es probable que sus colegas conservadores esperen a ver el resultado de las elecciones municipales del 5 de mayo para sopesar sus próximos pasos.

El verdadero peso de una mentira

Según la oposición, las multas impuestas a Johnson son la clara demostración de que faltó a la verdad en sus comparecencias ante la Cámara. Sin embargo, ni el incumplimiento del Código Ministerial -no tiene vigor legal ni un claro ejecutor que lo aplique- implica la necesaria dimisión de Johnson, que no está dispuesto a admitir culpa alguna. En el momento en que todo sucedió -insisten Johnson y su equipo-, no sabía que estaba haciendo algo prohibido, con lo que falta la intencionalidad, y no puede por tanto ser acusado de mentir