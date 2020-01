Papa Francisco se disculpa tras dar manotazos a una mujer

El año 2019 cerraba en el Vaticano con una escena más que inusual: un papa dando manotazos a una mujer. Esa fue la reacción de Francisco cuando una feligresa le agarró de la mano y lo sostuvo insistentemente por varios segundos.

Este miércoles, ya más tranquilo, el papa Francisco ofreció disculpas públicas y puso el hecho como ejemplo de alguien que puede perder la paciencia.

En la ceremonia de oración del Ángelus, Francisco declaró que la paciencia se pierde "tantas veces". "A mí también me ocurre, Me disculpo por el mal ejemplo dado ayer", agregó en alusión al golpe que le dio a una mujer que lo retuvo de la mano. La situación fue grabada por las cámaras y no demoró mucho para que las imágenes dieran la vuelta al mundo.

Pasada la alusión al hecho ocurrido el 31 de diciembre en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco aprovechó para referirse a la violencia contra las mujeres, una flagelo que afecta a todo el mundo, y a la igualdad de género.

"Cada paso adelante para las mujeres, es un paso adelante para la humanidad en su conjunto", dijo el papa Francisco. Asimismo, aseguró que las mujeres deben ser completamente incluidas "en los procesos de toma de decisiones".

El papa Francisco dio estas declaraciones antes y durante su tradicional discurso de Año Nuevo. En tanto, no se conoce aún la identidad de la mujer que recibió los manotazos.