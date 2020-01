El Papa Francisco besó a una monja, luego de comprobar que no muerde

¡Que no muerda! Ese fue el único requerimiento del Papa Francisco para una mujer que le pidió su bendición, luego de protagonizar días atrás un hecho en el golpeó la mano de otra que intentó agarrarlo.

Antes de su audiencia semanal y mientras caminaba por un gran salón este miércoles 8 de enero, el pontífice atendió el llamado de una monja que pedía, además de su bendición, un beso. Francisco respondió a manera de broma: "¿Muerdes?".

"¿Prometes que no morderás?", continuó el Papa en un video que capturó el momento.

Luego de la respuesta positiva de la mujer, Francisco se acercó y la saludó con un beso en la mejilla.

El golpe a una mujer que intentó agarrarlo

El papa Francisco reprendió este 31 de diciembre, visiblemente molesto, a una mujer que le agarró bruscamente de la mano y le empujó hacia ella, mientras saludaba a los fieles en su visita a la plaza de San Pedro tras oficiar la última misa del año.

El encontronazo se produjo en la plaza de San Pedro del Vaticano, adonde el pontífice argentino llegó para visitar el árbol y el Portal de Belén instalados durante el periodo navideño.

Al día siguiente, 1 de enero, y ya más tranquilo, el papa Francisco ofreció disculpas públicas y puso el hecho como ejemplo de alguien que puede perder la paciencia.

En la ceremonia de oración del Ángelus, Francisco declaró que la paciencia se pierde "tantas veces". "A mí también me ocurre, Me disculpo por el mal ejemplo dado ayer", agregó en alusión al golpe que le dio a una mujer que lo retuvo de la mano. La situación fue grabada por las cámaras y no demoró mucho para que las imágenes dieran la vuelta al mundo.