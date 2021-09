El papa dice que aún existe la esclavitud de la mujer

El papa Francisco aseguró ayer que “en la historia, aún hoy, existe una esclavitud de la mujer” y destacó que “las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano.

El pontífice argentino dedicó ayer su catequesis a un llamamiento a los cristianos a la unidad, a no crear separaciones sociales y diferencias entre los dos sexos o entre personas de diferentes religiones, pero también recordó a los nuevos esclavos de hoy y cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades.

“¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas veces hemos escuchado: ‘Pero no, no hagas nada, son cosas de mujeres’”, dijo Francisco.

El papa impulsa la labor de las científicas con nombramientos en el Vaticano Leer más

“El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, y en la historia, incluso hoy, hay una esclavitud de la mujer: las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Debemos leer lo que dice Pablo: somos iguales en Cristo Jesús”, agregó.

Francisco también habló de las diferencias que en la antigüedad tenían esclavos y hombres libres y destacó que “esto también pasa hoy: tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”

“Son los nuevos esclavos, son los que están en la periferia, que son explotados de todos. Negamos a estas personas la dignidad humana”, añadió.

También destacó que “todos los hombres y mujeres son hijos de Dios, todos, sea cual sea la religión que tengamos”.

En otro orden de cosas, el papa Francisco pidió ayer por la vida, los sueños, las esperanzas y dolores de Cuba, en ocasión de la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, en el saludo en español durante la audiencia general.

“En este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su Santuario, en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba”, dijo el papa en su saludo dirigido a los fieles de lengua española.

Y añadió: “que dondequiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María, y que ella los conduzca a todos hacia Cristo, el Salvador”. Decenas de cubanos llevaban ayer girasoles y prendas amarillas para venerar a la Virgen de la Caridad y pedirle “mucha salud y fe” en un momento complejo por la pandemia de COVID-19.

Francisco visitó Cuba del 19 al 22 de septiembre de 2015 en un viaje que incluyó también Estados Unidos.

El pontífice pidió orar y acercarse más a Dios, dar un poco y ser más humanitario con los que menos tienen en el mundo, es decir, los pobres afectados por la pandemia del coronavirus.

La iglesia aAfronta su crisis y los abusos

La Iglesia católica debe afrontar su falta de fe interna, la corrupción y, sobre todo, “el sufrimiento que experimentan los menores y personas vulnerables por los abusos sexuales” cometidos por el clero, según el Documento Preparatorio al próximo Sínodo de los obispos dedicado a la ‘sinodalidad’.

En el texto, presentado por el Vaticano, y sobre el que tendrán que trabajar las diócesis del mundo, antes de la reunión de los obispos en 2023, se dice que estamos viviendo un contexto histórico “marcado por cambios de época”.