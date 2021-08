Murió de Covid-19 David Parker, uno de los mayores antivacunas de Reino Unido

La Covid-19 sigue cobrando vidas en todo el planeta. No importa si eres pobre o rico, negro o blanco; tampoco importa si crees o no en la enfermedad y las vacunas para frenarla. David Parker, de 56 años, dueño de un club nocturno y un frecuente crítico de la vacunación en Reino Unido, murió a causa de coronavirus.

El 35 % de hospitalizados con variante delta estaban vacunados en Reino Unido Leer más

Parker, quien poco antes de su muerte había compartido posteos burlándose de las farmacéuticas e insinuando una “conspiración”, no tenía enfermedades de consideración previas. Era gerente del Club Louis en Catterick Garrison, North Yorkshire y esta semana, el establecimiento anunció su muerte en un comunicado: “Con enorme pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro jefe, David Parker. Estaba siendo tratado por los efectos de Covid en el Hospital Darlington Memorial, pero perdió su lucha esta tarde”.

“En nombre de toda la familia Louis, ofrecemos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, lo extrañaremos profundamente. David era un hombre pragmático, por lo que a él le hubiera gustado que el club continúe, así que permanecemos abiertos con el acuerdo de la familia, se anunciará más información a su debido tiempo”, agregó la nota, informa este viernes el periódico The Sun.

Sus familiares, quienes están devastados por su fallecimiento, han suplicado a otros escépticos que dejen a un lado sus dudas y se vacunen “Su familia está devastada, eran muy cercanos y se amaban mucho. Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a que se vacunen porque no quieren que otros sufran como ahora”, dijo un amigo de David, Steve Wignall, a The Sun.

Puerto Rico ordena vacunarse a huéspedes y empleados de hoteles Leer más

Wignall, que trabaja como director en el Club Louis, se enfermó de coronavirus el mismo día que su colega pero él estaba sí se había vacunado a diferencia de Parker.

“Él (David) no creía en eso (la vacunación) y no la quería, era por desconfianza hacia la élite, francamente, y no podíamos cambiar de opinión”, detalló.

“Su familia está devastada, eran muy cercanos y se amaban mucho. Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a que se vacunen Steve Wignall, amigo de David Parker

En varias de sus publicaciones se mostraba desconfiado de las vacunas, incluso creía que había una especie de conspiración entre los medios de información y las farmaceúticas.