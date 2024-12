México y Colombia enviarán representantes a posesión de Nicolás Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes 23 de diciembre de 2024 que enviará una representación de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro de Venezuela el 10 de enero, lo que marca la primera vez que reconoce la reelección del mandatario, rechazada por distintos gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

Por su parte, la Cancillería de Colombia confirmó que su embajador Milton Rengifo irá el 10 de enero, tal como lo dio a conocer el vicecanciller Jorge Rojas, en una entrevista con Noticias Caracol.

Ambos anuncios determinan un giro en la postura de los gobiernos de México y Bogotá con respecto al reconocimiento de la polémica reelección del líder chavista y un rechazo al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia.

Tal como recoge el diario El Tiempo de Bogotá, Rojas confirmó que entre los planes estaba la asistencia de Rengifo como representación colombiana. Sin embargo, no se ha dicho que vaya a ir el presidente Gustavo Petro o alguna otra representación desde la Cancillería.

NO HAY INVITACIÓN DE TRUMP

Nosotros tenemos, por la Constitución, una definición muy clara de la política exterior, que es la autodeterminación de los pueblos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En cuanto a la postura de México, la gobernante hizo este anuncio en su conferencia matutina, sin dar más detalles, cuestionada por una periodista de Telesur sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión de Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en Estados Unidos.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general”, declaró Sheinbaum en el Palacio Nacional.

La gobernante había negado apenas el 13 de diciembre haber recibido una invitación para asistir al acto protocolario en Venezuela, donde el abanderado de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, también asegura que tomará posesión.

