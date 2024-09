Los jóvenes que quieren cruzar a Ceuta reciben apoyo por ser menores

"En España me van a ayudar porque soy menor", asegura en un monte cercano a Ceuta Adam, un joven de 17 años que se sumó al llamamiento viral en redes de entrada masiva a la ciudad española este domingo frustrado por las autoridades marroquíes.

Este marroquí es uno de los cientos que este domingo 15 de septiembre intentó entrar a la ciudad española por la zona de la valla fronteriza conocida como Finca Berrocal, pero se echó para atrás ante el férreo control marroquí, relata en su camino hacia una carretera para volver a su ciudad.

Mil kilómetros para llegar a la frontera

"Llegar a nado era imposible porque todo estaba cerrado, la única vía que quedaba era por el bosque", explica Adam, convencido de que, si consigue llegar a España, podrá estudiar y tendrá un trabajo mejor.

Procedente de Tánger, Adam -hermano mayor de una familia con cinco hijos- ha intentado siete veces cruzar a Ceuta. Una vez lo hizo a nado desde las costas del bosque Belyunech, pero lo devolvieron, y ahora regresará a su ciudad porque está convencido que es imposible atravesar ante el control fronterizo. Pero no descarta volverlo a intentar en el futuro.

Vista del lado marroquí de la frontera del Tarajal. Fatima Zahra / EFE

"Me quiero ir. No es por mi país, pero el Gobierno se reparte la riqueza y no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes. Aquí cobro 2.500 dirhams (230 euros). En España puedo trabajar y estudiar y conseguir cosas que no puedo hacer aquí aunque trabaje diez años. Allí, en dos años de trabajo puedo comprarme un coche, un terreno en mi ciudad y ayudar a mi familia", asegura Adam, que no cursó la secundaria y se puso a trabajar de carpintero de aluminio.

Adam y sus compañeros de viaje caminan por una de las carreteras que unen la ciudad marroquí fronteriza de Fnideq (Castillejos) y el puerto Tánger Med, buscando algo de comida, agua y un transporte que les lleve de vuelta a sus ciudades.

Son todos marroquíes y llegaron a la frontera desde ciudades cercanas como Azrú, Uchda o Meknés, pero otras como Tiznit o Agadir a casi 1.000 kilómetros de allí. La mayoría son menores que abandonaron la escuela pronto, algunos se dedican a pequeños oficios en panadería o carpintería y otros están en paro.

Un millón y medio de jóvenes 'ninis'

Según una reciente encuesta del Barómetro Árabe, el 55 % de los jóvenes marroquíes de entre 18 y 29 años ha pensado en emigrar, sobre todo por razones económicas, pero también por las oportunidades educativas y la corrupción.

Y es en que Marruecos el desempleo entre jóvenes de menos 25 años se sitúa en un 35,8 % y se calcula que hay 1,5 millones de jóvenes 'ninis' -sin trabajo, ni educación, ni formación-, según un estudio del Consejo Económico y Social de Marruecos.

Es el perfil de muchos de los cientos de jóvenes que acudieron a Fnideq los pasados días tras el llamamiento masivo de entrar a Ceuta convocado para este domingo por redes sociales, con mensajes con frases como "quedamos el 15/09", "ojalá el 15/9" o "15/9 Fnideq-Ceuta".

DETENCIONES Durante las detenciones se produjeron enfrentamientos entre los emigrantes, que llegaron a lanzar piedras contra las fuerzas del orden en el camino a la frontera y en las calles de Fnide

La gran mayoría de estos jóvenes -muchos de ellos menores- fueron interceptados por los efectivos marroquíes tanto en Fnideq como en ciudades cercanas como Tánger, y conducidos en autobuses hacia localidades en el interior del país.

