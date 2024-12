La inesperada caída de reconocida pizzería de EE. UU.: ¿Qué la llevó al cierre total?

La reconocida cadena Oath Pizza, famosa por sus propuestas culinarias innovadoras y su destacada presencia en ciudades como Nueva York y California, ha confirmado el cierre total de sus establecimientos, marcando el fin de una era para esta marca de pizzas artesanales.

En 2015, Oath Pizza emergió en Nantucket Island como una propuesta innovadora en el mercado de pizzerías fast-casual. Su concepto de "pizza reinventada", basado en una masa fina y grillada, elaborada con ingredientes frescos y opciones veganas, logró conquistar a los consumidores.

Bajo el modelo de sostenibilidad y certificado como restaurante humanitario, la marca rápidamente expandió su presencia a estados como Nueva York, California y Massachusetts, con un enfoque en franquicias y ubicaciones en campus universitarios.

En sus años de auge, la compañía alcanzó acuerdos estratégicos, como su asociación con Aramark en 2018, lo que impulsó su expansión en el noreste de Estados Unidos. Incluso, en 2020, comenzó a ofrecer envíos a nivel nacional a través de Goldbelly, marcando un hito en su crecimiento. Sin embargo, el éxito sería breve.

Malas decisiones y deudas acumuladas



En noviembre de 2022, Drew Kellogg, entonces CEO de Oath Pizza, notificó a la junta directiva sobre la insolvencia de la compañía, citando operaciones no rentables y deudas crecientes que superaban los activos disponibles. Aunque se aprobó un plan de disolución para vender activos y saldar deudas, los eventos tomaron un giro inesperado.

Kellogg fue acusado de manipular el proceso de venta de activos en beneficio propio. Según una demanda presentada en su contra, detuvo una subasta con ofertas competitivas para adjudicarse los bienes de la empresa a través de su propia entidad, New Oath, por tan solo $10,000.

Este movimiento dejó a Next Level Pizza, la matriz de Oath Pizza, cargada con las deudas y sin activos para pagar a sus acreedores.

Finalmente, Othan Pizza, presentó una cierre definitivo bajo el Capítulo 11 tras Next Level Pizza haber iniciado un proceso de bancarrota por el Capítulo 7 en octubre de 2024.

El proceso actual conllevará la liquidación de los activos de Next Level Pizza, los cuales se estiman entre $100,000 y $500,000, mientras que las deudas acumuladas oscilan entre $10 y $50 millones.

Por otra parte, Othan Pizza cierra con una deuda que sobrepasa los $50 millones, mientras que sus activos apenas y alcanzan los $500,000 dólares.

Demandas, cierres masivos y un legado arruinado



Bajo la gestión de Kellogg, la empresa cayó en un caos financiero. Se despidió al personal encargado de ventas y finanzas, se ignoraron pagos a proveedores y acreedores, y se desvió dinero de las franquicias.

A finales de 2023, todas las ubicaciones corporativas habían cerrado, dejando operativas solo algunas franquicias en campus universitarios.

El colapso de Oath Pizza también dejó una serie de litigios abiertos. Proveedores, arrendadores y franquiciados presentaron reclamaciones por incumplimientos contractuales y pagos atrasados.

Aunque un acuerdo alcanzado en agosto de 2023 forzó a New Oath y a Kellogg a devolver propiedad intelectual y acuerdos de franquicia a Next Level Pizza, la compañía ya no tenía margen para recuperarse.

Lecciones de un fracaso empresarial



El cierre de Oath Pizza resalta las consecuencias de una gestión financiera irresponsable y la importancia de proteger los intereses de empleados, proveedores y franquiciados. A pesar de su innovador enfoque culinario y su impacto inicial en el mercado, la marca sucumbió a una serie de malas decisiones que destruyeron su reputación y viabilidad económica.

Aunque los restos de la cadena aún sobreviven en algunas franquicias independientes, el caso de Oath Pizza sirve como una advertencia sobre cómo incluso las propuestas más prometedoras pueden desmoronarse sin una gestión adecuada.

