El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó este miércoles un proyecto de ley para prohibir en escuelas y empresas el adoctrinamiento basado en una corriente que sostiene que el racismo es sistémico en la sociedad estadounidense y está presente desde su fundación.

"No permitiremos que los dólares de los impuestos de Florida se gasten en enseñar a los niños a odiar a nuestro país o a odiarse unos a otros", señaló el gobernador en un comunicado con el que dio a conocer la propuesta legislativa Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (W.O.K.E.) Act (Ley Detenga los errores de nuestros hijos y empleados).

DeSantis, discípulo político del expresidente Donald Trump, dijo que su propuesta quiere proteger tanto a estudiantes como a empleados de grandes corporaciones a los que se les "fuerza" a ser adoctrinados en base a la llamada teoría crítica de la raza, que considera que el pasado esclavista de EE.UU. es origen de un racismo sistemático.

"También tenemos la responsabilidad de garantizar que los padres tengan los medios para reivindicar sus derechos cuando se trata de hacer cumplir las normas estatales", agregó el gobernador, quien dijo que su propuesta brinda a las empresas, empleados, niños y familias "herramientas para luchar" contra ese adoctrinamiento.

La propuesta dada a conocer amplifica una medida previa de DeSantis encaminada a prohibir la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas del estado.

Los defensores de la teoría crítica de la raza "intentan manipular el contenido del aula como un medio para imponer los valores de uno a los estudiantes", aseveró a su turno el comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran.

"Las escuelas deberían empoderar a los estudiantes con un gran conocimiento históricamente exacto y dando a esos estudiantes y sus familias la libertad de sacar sus propias conclusiones", añadió, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La propuesta de DeSantis prohíbe a distritos escolares y universidades contratar a "consultores" de esta doctrina