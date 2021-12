El expresidente colombiano Juan Manuel Santos le pidió a su antecesor, Álvaro Uribe, dejar de pelearse "como perros y gatos", trabajar para aportar soluciones a los problemas que tiene el país y permitir el surgimiento de nuevos liderazgos políticos.

EEUU felicita a Boric y espera seguir trabajando con Chile por la seguridad Leer más

"El país está hasta la coronilla e indignado por las peleas entre los expresidentes. Seguir peleando con usted no me interesa y a nadie le interesa. La estrategia política de pelear conmigo ya no le funciona. Lo invito a cambiar sus agresiones verbales y manejo civilizado de nuestras discrepancias", señala la carta pública.

También asegura que lo le importa al país es resolver asuntos como la inseguridad, la pobreza, y no ver a "dos expresidentes peleándose como perros y gatos".

La carta de Santos (2010-2018) a Uribe (2002-2010) es la respuesta a una demanda interpuesta contra él y también contra el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares por supuestos delitos como omisión de denuncia y tráfico de influencias, entre otros.

"No me sorprendió su última denuncia penal. Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y sus ataques sin fundamento. En fin, la lista de infundios es interminable, pero en la más reciente acusación donde dice que yo llamé a los magistrados de la Corte para que negaran la tutela que usted mismo interpuso, quedará como otra cortina de humo para producir efectos mediáticos", dice la misiva.

Uribe, que fue mentor de Santos, se convirtió en un duro crítico de este como presidente porque no estuvo de acuerdo con que negociara con la guerrilla de las FARC, diálogos que desembocaron en el acuerdo de paz de noviembre de 2016 y que le valieron a Santos el Premio Nobel de la Paz de ese año.

Ecuador y Colombia fijan oficina en Israel Leer más

"Nosotros hicimos lo que pudimos y ahora es el turno de otros. Le haríamos un gran servicio a Colombia si en vez de dar tanta lata, permitimos que surjan nuevos liderazgos para que afronten los problemas del país. No tenemos que ser amigos, pero tenemos la obligación de no agredirnos", puntualizó Santos.

La misiva termina con una propuesta a Uribe de una especie de tregua como sucedió entre los expresidentes estadounidenses John Adams y Thomas Jefferson, que eran rivales políticos pero se unieron para defender los intereses de su país.

"Lo invito a que sigamos el ejemplo de los presidentes que precisamente sucedieron a Washington: Adams y Jefferson. Ambos gobernaron uno detrás del otro, como usted y yo. Ellos fueron aliados y después acérrimos rivales, como usted y yo. Pero antes de morir tuvieron la inteligencia de reconciliarse, para partir sin odios y en paz", manifestó en su carta.