El jugador Júnior Sornoza dirigió una rueda de prensa virtual desde su casa, para hablar sobre su confinamiento en épocas de coronavirus. El futbolista de Liga de Quito confesó que, en este tiempo en el hogar, ha descubierto que tiene algunas habilidades que desconocía.

"Me he puesto en los zapatos de mi esposa y he entendido que el trabajo de la casa no es nada fácil. Cuidar a dos niños traviesos sola debe ser algo muy pesado", comentó el mediocampista albo.

Sin embargo, enfatizó en que este tiempo de confinamiento lo ha aprovechado para, precisamente, compartir más con sus dos hijos. "He aprendido a cocinar y a hacer varias labores de la casa, que no sabía que podía hacer".

Por otro lado, confesó que extraña al resto de su familia, a su papá y a su hermana, pero por la situación sanitaria "no queda más alternativa" que quedarse en casa y esperar que todo pase "para volver a reunirnos con nuestros seres queridos".

https://www.facebook.com/LigaTVOficial/videos/2659372671017651/

En ese sentido, dijo que ese ha sido su mayor lección para sus pequeños ha sido la importancia de cuidar la salud. "Al comienzo de la cuarentena los niños lloraban, me preguntaban por qué no podían salir a jugar o por qué no podíamos irnos de paseo. Pero nuestra enseñanza con mi esposa ha sido mostrarles videos de la situación en el mundo y que comprendan que estamos cuidando nuestra vida, lo más importante".

Aunque todavía se desconoce la fecha de regreso a las labores y del fin de la cuarentena en Quito, ya la familia de Sornoza piensa en las precauciones que se deben tomar cuando el futbolista salga de su casa.

"Trabajo es trabajo y cuando se dé la orden habrá que cumplir. Más allá de que no nos guste o nos dé miedo, cuando Liga nos diga que hay que volver al entrenamiento, nosotros tenemos que cumplir. Por ahora tengo la opción de escoger y siempre elijo quedarme en casa, entrenando contra una pared, jugando con mi hijo y compartiendo con mi familia".