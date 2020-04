Convertido en todo un héroe de los británicos tras recaudar 30 millones de libras para la sanidad pública en plena pandemia de coronavirus, el veterano militar Thomas Moore cumplía cien años este jueves 30 de abril, una celebración casi transformada en fiesta nacional.

Soplar cien velas no es baladí pero para este excombatiente apodado "Capitán Tom" ha tomado proporciones desmesuradas, tras emocionar, aferrado a su andador, a un país que con más de 26.000 muertos paga un fuerte tributo al COVID-19.

Este jueves, dos aviones de la Royal Air Force, generalmente desplegados para actos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial, volaron en su honor en el cielo de Bedfordshire, al norte de Londres.

los saludó con la mano emocionado: "recuerdo cuando volaban, no en paz sino con ira", dijo en directo en la BBC. "Nunca en mi vida hubiese esperado algo así", agregó ante el alud de mensajes de felicitación.

"Sé que hablo por el conjunto del país al desearle un muy feliz centésimo aniversario", afirmó el primer ministro Boris Johnson, asegurando que "sus esfuerzos heroicos remontaron la moral de toda la nación".

Pero los honores no acaban ahí: se dio su nombre a un tren de alta velocidad, se lo nombró miembro honorario del equipo inglés de cricket y el servicio de correos estampó esta semana todas sus cartas con un membrete especial que le desea "feliz 100º cumpleaños".

Además el jubilado recibió más de 140.000 tarjetas de felicitación de todo el mundo, suficientes para cubrir la amplia entrada de la escuela de su nieto Benjie.

Entre los remitentes figuran el príncipe Guillermo -segundo en la línea de sucesión al trono- y el capitán de la selección inglesa de fútbol Harry Kane, así como miles de niños que le enviaron sus dibujos.

El desfile aéreo "debía ser una sorpresa", explicó en Twitter el ministro de Transportes, Grant Shapps, pero ante el inmenso interés mediático el gobierno tuvo que confirmar los rumores.

NÚMERO UNO DEL RANKING MUSICAL

El 6 de abril "Capitán Tom" se propuso el desafío de recaudar 1.000 libras (1.245 dólares, 1.145 euros) para asociaciones vinculadas con los servicios de sanidad pública británicos NHS.

Se fijó el objetivo de recorrer, con la ayuda de su andador, cien veces los 25 metros de su jardín, para rendir homenaje al personal sanitario que lo curó del cáncer y de una fractura de cadera.

Una semana y media más tarde, Moore recorría los últimos metros de su desafío vestido con una chaqueta cubierta de medallas entre dos filas de militares.

Mientras tanto la generosidad de la gente superó todas sus expectativas, disparándose día a día hasta sumar 30 millones de libras el jueves.

Desde entonces se ha convertido en una leyenda viva, alabado por el gobierno como una "fuente de inspiración" para el país en este periodo de crisis sin precedentes.

El Guinness le concedió el "récord del mundo de la persona que sola ha recaudado más dinero en una marcha caritativa", homenajeando a un "hombre indómito (...) que merece un lugar en los libros de Historia".

Pero el anciano no paró ahí y buscó un nuevo medio para recaudar fondos para el personal sanitario. Junto al artista británico Michael Ball y los coros del NHS interpretó una versión de "You'll never walk alone" ("Nunca andarás solo"), tema de un musical de posguerra convertido en himno de los forofos de fútbol y ahora símbolo de la solidaridad en tiempo de la pandemia.

A penas comercializada, la canción se situó en primera posición del ranking británico de sencillos. "Estamos extremadamente orgullosos de la forma en que el país ha acogido al abuelo en su corazón", aseguró su nieto de 16 años, Benjie. "Las palabras no pueden expresar hasta qué punto es mi ídolo".