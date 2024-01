"Chile no es Ecuador": el polémico comentario del presidente Gabriel Boric

"Chile no es Ecuador", dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una declaración realizada el pasado domingo 14 de enero de 2024. Tras cubrir temas internacionales, realizó un llamado de "unidad" nacional para combatir "la violencia de la delincuencia y el narcotráfico".

"Quiero ser muy claro en esto, porque han habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes", dijo el mandatario. El caso nacional al que se refería principalmente era el asesinato de una niña de diez años en la comuna de Maipú, al sur de Santiago de Chile, que en la noche del sábado 13 de enero de 2024, cuando se trasladaba en un vehículo junto a su padre, recibió un disparo por delincuentes.

Presidente @GabrielBoric entrega declaraciones en el marco de la Ceremonia de Transmisión de Mando en que asume del Presidente Guatemala, Bernardo Arévalo. https://t.co/LdP2lxnQVG — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 14, 2024

El funcionario expresó que en el gobierno el crimen cometido en contra de la menor de edad les "indigna, desgarra y enfurece", y que les moviliza a perseguir a los criminales que tacha de "inmisericordes e inclementes". Agregó que, según la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez, ya se realizó las querellas y se ha tomado contacto con las policías para ubicar a los responsables.

"Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra para dar con su paradero para que respondan ante la ley y el derecho", dijo Boric. "No vamos a normalizar estos hechos en nuestra patria".

Ambos países cruzan una crisis de seguridad. Según datos publicados por la Policía de Investigaciones de Chile, la tasa de homicidios va en aumento. En 2018 era 4,5 por 100.000 habitantes y en 2022 era 6,7. Ecuador, en cambio, se reconoció la existencia de un "conflicto armado interno" y desde el 9 de enero el presidente Daniel Noboa ha ordenado ejecutar acciones militares contra organizaciones declaradas como "terroristas".

El presidente chileno mencionó que el Estado tiene "instituciones fuertes y sólidas" para combatir el crimen en sus calles. Mentó que se ha fortalecido a la policía por medio de aumentar su presupuesto y modernizado las instituciones. Añade que, en su gobierno, se ha aprobado "muchas leyes para mejorar la persecución del delito".

Refirió que Chile se diferenciaba del país amazónico por la cantidad de Estados de Excepción ordenados por presidentes ecuatorianos en los últimos años. Criticó a la acción diciendo: "Con militares en la calle, eso no resuelve el problema".

"La delincuencia nos conmueve y nos ocupa como gobierno, y no me cabe ninguna duda que también a la oposición", dijo del mandatario. "En esto tenemos que estar en la misma línea y no seguir peleando".

Durante la comparecencia, enfatizó repetidamente la prioridad de unidad nacional y que se avance sin divisiones en la sociedad.

"Pido que en esto actuemos unidos y que no haya aprovechamiento político de corto plazo", clamó el mandatario, alegando a quienes actuaban en este tiempo: "pensando en ganar un puntito en las encuestas o algún tipo de resultado favorable en alguna próxima elección".

Agregó que, en temas de seguridad, su gobierno está dispuesto: "sin ningún tipo de complejo ideológico, a evaluar todas las alternativas que vayan en función de mejorar las condiciones de vida de los chilenos y las chilenas".

