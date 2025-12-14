Asesinan en Siria a dos soldados y un civil de Estados Unidos

Las autoridades norteamericanas y sirias investigan una posible emboscada atribuida al Estado Islámico

Dos soldados y un civil estadounidenses murieron el sábado 13 de diciembre en Siria en una "emboscada de un francotirador" del grupo yihadista Estado Islámico, anunció en un comunicado el mando militar estadounidense para Oriente Medio, el Centcom.

Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en este ataque, indicó el Centcom, precisando que el tirador fue abatido.

(Te puede interesar: Al menos dos muertos tras tiroteo en campus universitario en Estados Unidos)

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete estadounidense.

Según la agencia oficial siria Sana, los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira, en Siria.

El contingente estadounidense se encontraba en Palmira, confirmó Parnell, para una "misión de apoyo a las operaciones en curso contra el EI de contraterrorismo en la región".

Today in Palmyra, Syria, two United States Army soldiers and one civilian U.S. interpreter were killed, and three were wounded.



The attack occurred as the soldiers were conducting a key leader engagement. Their mission was in support of on-going counter-ISIS / counter-terrorism… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) December 13, 2025

Funcionarios sirios habían advertido de una posible incursión del Estado Islámico

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

"Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica", dijo el portavoz del ministerio, Anwar al-Baba, en una entrevista en la televisión estatal.

Pero "las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI", agregó.

¿Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile? Leer más

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al autor del ataque de "salvaje" y lanzó una advertencia: "Si ustedes apuntan contra estadounidenses -en cualquier lugar del mundo- pasarán el resto de sus vidas breves y estresantes sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad".

La identidad de los soldados muertos, así como la de las unidades a las que pertenecían, no se revelará hasta dentro de 24 horas, el tiempo necesario para informar a sus familiares, declaró Sean Parnell.

"Actualmente, el ataque está siendo objeto de una investigación", añadió.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

"Varios miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos, así como dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias" mientras realizaban "una patrulla conjunta", había señalado antes la agencia Sana.

El Estado Islámico controlaba Palmira, en Siria

El grupo yihadista Estado Islámico controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

(Lee también: Autoridades australianas identifican a padre e hijo como autores del atentado)

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos.

Durante la visita del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, a Washington el mes pasado, Damasco se unió a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!