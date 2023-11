Mireya Pazmiño entre expertos que elaborarán preguntas en concurso de la Judicatura

Entre los "expertos" que tendrán la misión de elaborar el banco de preguntas y casos prácticos del concurso para la renovación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) saltan algunos nombres que llaman la atención.

Uno de ellos, el de la exasambleístas disidente de Pachakutik, Mireya Pazmiño, que fue incluida en la lista principal de los que plantearán los temas en lo referente a materia Civil y Mercantil.

El 7 de noviembre pasado, en sesión extraordinaria, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a 18 miembros principales y 18 suplentes del Comité de Expertos para la Fase de Oposición de este proceso.

Según el CJ, los nombres fueron propuestos por centros de educación superior y gremios de abogados. Fabián Jaramillo, exministro de Educación del gobierno de Lenín Moreno, estará a cargo, con dos personas más, del cuestionario del área Contenciosa Administrativa.

De ese Comité también saldrá el tribunal de calificación para la defensa de los casos prácticos. La excandidata a alcalde de Quito, Jessica Jaramillo, es suplente del banco aprobado para Contencioso Administrativo.

Los nombres propuestos no fueron del agrado de los tres vocales del Consejo de la Judicatura que actuaron en esta sesión: el presidente Wilman Terán, Fausto Murillo y Yolanda Yupangui.

Al razonar su votación, Murillo señaló que no desconoce la formación y experiencia como abogados y docentes de los que están en el listado para conformar el Comité de Expertos.

"Sin embargo, tengo que ser claro, no olvidemos que es un proceso de selección de jueces de corte de casación y en esa línea debo apartarme, porque no he visto una experiencia gravitante en el conocimiento de lo que es un recurso extraordinario de casación altamente técnico", señaló Murillo.

Terán, recordó que la metodología de selección no fue propuesta por la actual conformación del CJ, sino que venía de anteriores formaciones. También, que en ningún centro de estudio de Derecho en el país existe la materia que se denomine "recurso extraordinario de casación".

Esto más bien, se iría aprendiendo y desarrollando con la experiencia del ejercicio y teniendo en cuenta las bases esenciales del derecho ecuatoriano y otros fallos de la Corte Nacional de Justicia.

Yupangui, por su parte, reconoció que por su reciente posesión no participó desde el inicio en esta parte del proceso. Sin embargo, mocionó el listado y votó a favor del mismo para no "obstaculizar" el trabajo adelantado, dijo.

En una investigación por el caso Flopec, Pazmiño también ha sido señalada. El exlegislador Ricardo Vanegas presentó una denuncia en su contra y contra su exasesor Mario Naranjo y su hermano Nicolás Naranjo, que está procesado junto con Antonio Peré y Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, en otra causa por cohecho.

Washington Andrade, abogado de la exlegisladora Mireya Pazmiño, acudió el 8 de noviembre pasado a la Fiscalía General. Según dijo, para entregar una petición para que la Fiscalía señale fecha y hora para que la exasambleísta pueda ampliar su versión en esta investigación.

