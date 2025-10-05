Ministros se concentran en el parque Arbolito para rechazar el paro nacional

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el director del IESS, José Lama, acuden a la reunión contra el paro de la Conaie

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, fue una de las primeras funcionarias en asistir a la concentración que respalda a Daniel Noboa, en medio del paro nacional.

El parque El Arbolito, en el norte de Quito, sitio que habitualmente suele ser la sede de concentraciones de la comunidad indígena, fue el escenario para una reunión de los ministros, funcionarios y simpatizantes de Daniel Noboa, este 5 de octubre de 2025. La titular de la Cartera de Gobierno, Zaida Rovira, y el director del IESS, Edgar Lama, fueron algunos de los asistentes.

Las personas llegaron desde pasadas las 10:00 al área cercana a la Casa de la Cultura, entre las avenidas 6 de Diciembre y 12 de Octubre, para respaldar al régimen ante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Allí, Rovira dijo que la concentración en El Arbolito fue organizada por un grupo de ciudadanos y que llegó al lugar tras una invitación.

"Estoy aquí para compartir este momento donde estamos demostrando a todo el Ecuador que es hora de dejar las pugnas, de dejar la desestabilización y de trabajar todos juntos. Ecuador quiere trabajar, se cansó de la violencia, el Ecuador no es solo de 4 o 5 grupos", manifestó la funcionaria de Noboa.

Gobierno descarta diálogo con la Conaie

Lama, por su parte, descartó que el Gobierno tenga previsto realizar un acercamiento con el movimiento indígena. "No hay nada que dialogar con una minoría, que busca a través de la violencia hacer su voluntad", señaló el funcionario.

La concentración se realiza luego de que Marlon Vargas, presidente de la Conaie, anunció que las movilizaciones se tomarán Quito, si el Gobierno no atiende las demandas de la Confederación indígena.

El régimen, en respuesta, emitió un nuevo estado de excepción que rige en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Además, anunció que solicitará a la Contraloría que realice un examen especial a los gobiernos locales para determinar un posible uso de fondos públicos en las movilizaciones, lo cual configuraría un posible "peculado".

