Investigaciones no descartan que bandas de la cárcel tengan relación en atentados a la Policía y Fiscalía

Con una advertencia clara de que el violento hecho no quedará en la impunidad, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez acudió esta mañana del miércoles 10 de marzo de 2021, al cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, para conocer más de cerca de las explosiones que se registraron en las instalaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía, en esa jurisdicción.

Luis Chonillo: “Hay trabajo pendiente en el Servicio de Atención Privados de Libertad” Leer más

Los hechos se conocieron pasadas las 06:00 de este día. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía alertó de dos artefactos explosivos que estallaron en esas dependencias. Según indicaron, no se registraron heridos ni fallecidos. Se inició una investigación de oficio.

"Estamos en las primeras investigaciones, lo que ha ocurrido aquí son dos explosiones, uno aquí en la Policía, otro en la Fiscalía (...) Creemos que se debe a una acción policial que obviamente viene a despertar o provocar una reacción en contra de la Policía", manifestó el ministro tras un recorrido en el Comando policial. Añadió que están desarrollando más la investigación para informar a tiempo, pero cuando tengan datos precisos y concretos.

El ministro Martínez junto con la fiscal provincia Yanina Villagómez y el fiscal César Peña, quien labora en el sitio. cortesía

"No podemos dejar de actuar rápidamente, la decisión y obviamente es darle un mensaje a aquellos que hayan perpetrado este ataque, este atentado es que no lo vamos a permitir. No se puede atacar a una instalación policial ni a una instalación de la Fiscalía y pensar que se va a quedar en la impunidad".

Atentados con explosivos en oficinas de la Fiscalía y Policía del cantón El Triunfo Leer más

Advirtió que trabajarán "con muchísima mano dura y esto podría provocar reacciones en otro sentido, pero obviamente tenemos que atacar a la delincuencia, o de lo contrario estamos a merced de ella". Dejó sentado que la decisión es clara y firme para trabajar y entregar un país pacificado.

No descartó que pueda existir alguna relación con bandas delictivas que operan al interior de las cárceles, por lo que se está investigando "y, obviamente esta acción de fuerza de control podría tener una repercusión". Pero no dejarán pasar por alto estos atentados, por lo que prometió encontrar no solo a los autores materiales, sino a los intelectuales de las explosiones.

El despacho del fiscal César Peña, quien labora en el sitio, quedó parcialmente destruido tras la explosión. cortesía

Aunque la Fiscalía indicó que los atentados no dejaron heridos, el ministro mencionó que hay un policía herido, por lo que esperan se recupere pronto. "Que sepan que tanto el Ministerio de Gobierno como la Comandancia General de la institución están dándoles el respaldo completo para poder actuar de manera concreta y decidida".

Fiscales especializados tramitarán los casos derivados de los amotinamientos carcelarios Leer más

Las investigaciones preliminares dan cuenta hasta el momento de explosivos similares utilizados en ambas instituciones. La primera explosión se produjo a la una de la madrugada y la otra alrededor de las dos y media. Se presume que fueron lanzadas en movimiento, con la utilización de una motocicleta. El policía cuando ve el humo sale y fue en esas circunstancias que sufre las heridas. Dos personas que se encontraban detenidas en el sitio no huyeron, informó el ministro Martínez.

Las autoridades se trasladaron más tarde a los Centros de Rehabilitación Social de Guayaquil, dos de los escenarios que en la semana del 23 al 26 de febrero, se registraron hechos violentos que dejaron más de 80 muertos en cuatro cárceles del país. La situación generó la renuncia y salida de directores.