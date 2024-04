México sobre Ecuador: "Ni en tiempos de guerra ha sucedido una cosa de este tipo"

Es un acto sin precedentes, según la canciller de México, Alicia Bárcena. En una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, la secretaria de Relaciones Exteriores cuestionó duramente la incursión policial del Gobierno de Ecuador en la Embajada de México en Quito.

Describió el procedimiento que seguirá el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este caso: primero, rompimiento de relaciones; segundo, la evacuación del personal mexicano de Ecuador; y tercero, denuncia de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la violación al derecho internacional.

En consultas con Presidente @lopezobrador_ ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 6, 2024

Al ser consultada en dos ocasiones sobre si México expulsará a los miembros de la misión diplomática ecuatoriana en México, Bárcena dijo que la orden de López Obrador es no dañar a las personas ni al pueblo ecuatoriano. Y que ya quedará a discreción del Gobierno de Daniel Noboa decidir qué tipo de representación dejará en el Distrito Federal dado el rompimiento de relaciones.

Bárcena comentó que no hubo ningún aviso o comunicación previa de la incursión policial en la Embajada ni tampoco de la declaración de persona non grata de la embajadora Raquel Serur. "La declaración de persona non grata se hizo sin ningún aviso previo como se estila en el derecho internacional. Eso refleja la falta de experiencia de la diplomacia ecuatoriana".

La canciller insistió en la falta de precedentes en la diplomacia mexicana del hecho sucedido la noche del 5 de abril de 2024. "Nunca pensamos que Ecuador iba a violar el derecho internacional. Ni en tiempos de guerra ha sucedido algo así. Ni en los peores momentos que ha vivido América y el mundo entero", dijo Bárcena, quien insistió en que apelarán a todas las instancias regionales, hemisféricas e internacionales.

La idea de enviar un avión de la Fuerza Aérea mexicana a Ecuador para evacuar a la misión diplomática ahora está en análisis. "Pensábamos enviar un avión de la Fuerza Aérea, pero ante esta situación tan grave no sabemos si esto va a funcionar o habrá otros mecanismos de salida de nuestro personal. Pido y exijo que Ecuador nos ofrezca las garantías para la salida del personal y el cierre de la embajada en Quito".