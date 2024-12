Candidatos reaccionan tras confirmarse que los cuerpos hallados son de los menores

La Fiscalía General del Estado confirmó este martes 31 de diciembre de 2024 que los cuerpos encontrados el 24 de diciembre en Taura corresponden a los cuatro niños que desaparecieron el 8 de diciembre en Las Malvinas, al sur de Guayaquil, después de ser aprehendidos por un grupo de militares.

"Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre", manifestó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta en la red social X.

Candidatos presidenciales reaccionan tras confirmarse la identidad de los cuerpos

Tras la divulgación de la trágica noticia, varios candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales de 2025 expresaron su sentir. Entre los que se han pronunciado se encuentran Jimmy Jairala, Jorge Escala, Andrea González, Carlos Rabascall, Iván Saquicela, Francesco Tabacchi, Henry Cucalón, entre otros.

Jimmy Jairala exige justicia y verdad tras el caso de los menores desaparecidos

Jimmy Jairala, candidato de Centro Democrático, expresó su postura ante los hechos recientes, asegurando que "esto no se puede quedar así". En sus declaraciones, cuestionó "los relatos construidos para cubrir un hecho repudiable", instando a que se revele la verdad detrás de los sucesos.

ESTO NO SE PUEDE QUEDAR ASÍ.

QUEREMOS SABER LA VERDAD!!!!



Hasta cuándo soportamos los relatos construidos para cubrir un hecho repudiable?



Verdad, Justicia y Reparación, elementos indispensables para la reconciliación nacional y la construcción de una Paz duradera y… https://t.co/9xYPxSDiNo — Jimmy Jairala (@jimmyjairala) December 31, 2024

Jorge Escala asegura que el Gobierno vuelve a fallarle a los niños de Ecuador

Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, expresó su indignación ante el trágico destino de los menores desaparecidos en Guayaquil, señalando que "una vez más, en Ecuador, un gobierno le falla a los niños". En su mensaje, Escala cuestionó directamente al gobierno de Daniel Noboa, afirmando que "la política de militarización del Estado asesinó a Ismael, Josué, Steven y Saúl".

Una vez más, en Ecuador, un gobierno le falla a los niños. #FueElEstado

Los torturaron

Los asesinaron

Los incineraron



La política de militarización del Estado emprendida por @DanielNoboa asesinó a Ismael, Josué, Steven y Saúl.



Exigimos verdad, justicia y reparación… https://t.co/v4Ld5auGRp — Jorge Escala (@EscalaJorge) December 31, 2024

Andrea González: "Justicia que tarda, no es justicia", exige pronta resolución en caso de los menores

Andrea González, candidata de Sociedad Patriótica para las próximas elecciones, expresó su firme postura respecto al caso de los menores desaparecidos, aclarando que "empatizar no es politizar" y reconociendo su responsabilidad como candidata. Señaló que se deben activar todos los mecanismos posibles para que la justicia tome acción y resuelva el caso de manera adecuada.

Dejando claro que empatizar no es politizar y entendiendo mi posición de candidata, se debe accionar todos los mecanismos para que la justicia resuelva el caso de los menores. Y justicia que tarda, no es justicia. — AndreaGonzalezNader (@AndreGonzalezNa) December 31, 2024

Carlos Rabascall: "Si el país no corrige el rumbo, vamos directo a ser un estado fallido"

Carlos Rabascall, candidato de Izquierda Democrática, expresó su pesar por la confirmación de la muerte de los cuatro menores, lamentando que fuera la noticia que "la mayoría de ecuatorianos temían". En su mensaje, envió un sentido abrazo a las familias de Ismael, Nehemías, Josué y Steven, deseando que "descansen en paz" y que "Dios los tenga en su gloria". Además, advirtió que si el país no corrige su rumbo, "vamos directo a ser un estado fallido".

Una terrible noticia que confirma lo que la mayoría de ecuatorianos temíamos. Descansen en Paz Ismael, Nehemías, Josué y Steven, un abrazo solidario a sus familias. Que Dios los tenga en su Gloria.

Si el país no corrige el rumbo, vamos directo a ser un estado fallido. pic.twitter.com/C0ZpbW6oiI — Carlos Rabascall (@rabascallcarlos) December 31, 2024

Iván Saquicela responsabiliza al gobierno de Noboa por la tragedia de los menores desaparecidos en Guayaquil

Iván Saquicela, candidato de Democracia Sí, condenó enérgicamente la desaparición de los menores en Guayaquil, calificando el hecho como "el tatuaje imborrable del gobierno". En sus declaraciones, destacó que los niños fueron "privados de la libertad, torturados, asesinados e incinerados" y pidió que el presidente Daniel Noboa destituya a los responsables, exigiendo que enfrenten la justicia penal. Saquicela acompañó su mensaje con un video de un minuto en el que responsabiliza al gobierno por el trágico suceso.

EL TATUAJE IMBORRABLE DEL GOBIERNO

❌Son #LosCuatroDeGuayaquilEcuador a quienes les privaron de la libertad, torturaron, asesinaron e incineraron.

❌@DanielNoboaOk debe destituir a los responsables y ponerlos en manos de la justicia penal’ pic.twitter.com/oqNNyOfa6O — Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) December 31, 2024

Francesco Tabacchi exige justicia por los menores desaparecidos y un fin a la impunidad

Francesco Tabacchi, candidato por el Movimiento CREO, expresó su pesar ante la tragedia de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil. En su mensaje, aseguró que "en el último día del 2024 el país está de luto" y extendió su "más sentido pésame" a las familias de Josué, Steven, Ismael y Saúl. Tabacchi exigió que se aplique "todo el peso de la ley a los responsables de este crimen y de tantos otros casos de desaparición forzada", resaltando que "basta de impunidad".

En el último día del 2024 el país está de luto. Nuestro más sentido pésame a las familias de Josué, Steven, Ismael y Saúl. Exijo todo el peso de la ley a los responsables de este y tantos casos más de desaparición forzada.



¡Basta de impunidad! Las familias ecuatorianas… — Francesco Tabacchi (@ftabacchir) December 31, 2024

Henry Cucalón expresa solidaridad y exige justicia por el crimen de los cuatro menores

Henry Cucalón, candidato de Construye, expresó su dolor por el crimen de los cuatro menores desaparecidos, calificando el 31 de diciembre como un día muy doloroso para el país. "Nuestros corazones están rotos", comentó, haciendo un llamado a la reflexión nacional tras este trágico hecho, donde, según su opinión, la violencia alcanzó un nivel insoportable.

Nuestros corazones están rotos. pic.twitter.com/HfdPb37FSF — Henry Cucalon (@henrycucalon) December 31, 2024

Henry Kronfle lamenta el crimen de los menores y pide justicia urgente

Henry Kronfle, candidato del Partido Social Cristiano, expresó su profundo pesar por el crimen contra los menores Saúl, Steven, Josué e Ismael, afirmando que "no hay palabras para describir" la tragedia que vivió el país. El candidato envió sus oraciones a las familias afectadas y pidió un luto nacional. Asimismo, subrayó que no basta con una "declaratoria de héroes" y urgió a la justicia a actuar con rapidez y firmeza contra los responsables.

No hay palabras para describir el trágico crimen en contra de Saúl, Steven, Josué e Ismael.



Mis oraciones con su familia. Luto nacional.



No sirve de nada una “declaratoria de héroes”, justicia debe actuar en forma urgente e implacable contra los responsables.



Dolor absoluto. — Henry Kronfle K. (@HenryKronfle) December 31, 2024

Luis Tillería: "¡Hay que resetear el sistema!" tras la muerte de los cuatro menores en Guayaquil

Luis Tillería, candidato de Avanza, manifestó su rechazo por la tragedia que envolvió a los cuatro menores, señalando que "¡Hay que resetear el sistema!". Criticó la creciente inseguridad y la impunidad en el país. Tillería insistió en que, independientemente de si la muerte de los jóvenes fue causada por el crimen organizado o las Fuerzas Armadas, ambos escenarios son inaceptables.

¡Hay que resetear el sistema!



La inseguridad y la impunidad son el reflejo de un sistema podrido que no protege la vida ni la propiedad. Si estos 4 jóvenes murieron a manos del crimen organizado o de las Fuerzas Armadas, ambos escenarios son inaceptables. ¡Es urgente un reseteo… https://t.co/ODewPN1Fkc — Luis Felipe Tilleria (@LuchoTilleria) December 31, 2024

Leonidas Iza asegura estar indignado tras confirmarse la muerte de los menores

Leonidas Iza, candidato de Pachakutik, dijo reaccionar con dolor e indignación al conocerse la confirmación de la identidad de los cuatro menores. “Hoy recibimos con dolor e indignación el resultado de las pruebas periciales que confirman lo que todos temíamos. Nuestra más profunda solidaridad con los padres y familiares de Ismael, Josué, Saúl y Steven; les acompañamos en estos momentos tan duros que atraviesan”, expresó.

Hoy recibimos con dolor e indignación el resultado de las pruebas periciales que confirman lo que todos temíamos.

Nuestra más profunda solidaridad con los padres y familiares de Ismael, Josué, Saúl y Steven; les acompañamos en estos momentos tan duros que atraviesan.

Hoy… https://t.co/lujZnGDVYH — Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) December 31, 2024

Varios candidatos presidenciales aún no han emitido su pronunciamiento

Hasta el cierre de esta nota, aún no se habían pronunciado todos los candidatos presidenciales. Entre ellos, se encontraba la candidata del correísmo, Luisa González, quien, a pesar de no haber emitido una declaración pública sobre el tema, reposteó a una publicación del expresidente Rafael Correa. En su mensaje, Correa expresó: "¡Dios mío! ¡Qué noticia para acabar el año!💔 No existen palabras.... ¡Criminales!!!!"

¡Dios mío!

¡Qué noticia para acabar el año!💔

No existen palabras....

¡Criminales!!!! https://t.co/b56SoLLGmc — Rafael Correa (@MashiRafael) December 31, 2024

Hasta el momento, el presidente de la República y también candidato para las próximas elecciones, Daniel Noboa, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la confirmación de que los cuatro cuerpos encontrados pertenecen a los menores desaparecidos en Guayaquil.

