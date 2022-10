Jóvenes aspirantes a policías llegaron temprano este lunes 24 de octubre de 2022 desde distintas provincias hasta la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito. Se convocaron para una marcha pacífica hacia el Palacio de Gobierno. Llevaban globos blancos, pancartas y carteles y vestían camisetas y zapatillas blancas.

Su objetivo fue llamar la atención de las autoridades porque en la última convocatoria para aspirantes a las filas policiales ellas aprobaron las pruebas pero no fueron admitidas sino que pasaron a un banco de elegibles. En noviembre habrá otra convocatoria y ellas quieren estar en ella. Piden a las autoridades de la Policía que ya no hagan una nueva convocatoria a mujeres sino que les seleccionen a ellas porque hay muchas que ya están aptas.

El director de Educación de la Policía, Marcelo López, señaló que los reclutamiento se hacen con base en las vacantes que establece la Dirección de Talento Humano de la institución y son ellos los que determinan el número.

Mencionó que las convocatorias se hacen para ese número específico y de los participantes se selecciona a las mejores carpetas y postulantes. Indicó a quienes están en el banco de elegibles que hay que esperar la resolución de a Comisión de Admisión para ver si ingresan en el siguiente período que será en noviembre. Recordó que la llamada de junio no será la única porque el Gobierno ha abierto la posibilidad de reclutar 30.000 nuevos miembros para la Policía.

Una de las opciones que cabe para las que están en el banco de elegibles es que puedan continuar en el proceso dando las pruebas físicas, sicológicas para que se defina si es que se mantienen en el mismo estado que ingresaron. Pero eso dependerá de lo que resuelva la Comisión de Admisión.

Precisó que las mujeres que fueron al banco de elegibles pueden seguir participando en las siguientes postulaciones porque anualmente se hacen dos llamados. "Muchas tienen excelente perfil", señaló.

Estar en el banco de elegibles también puede significar que si es que en el llamado actual los cupos para hombres no se llenan podrían ser destinados a mujeres. Pero esa también es una resolución que está en manos de la Comisión de Admisión porque los estudios determinan cuántos hombres y mujeres se reclutan. Otra posibilidad, para las que están en el banco de elegibles es que en su caso se cumpla un proceso resumido.

Adicionalmente el general López destacó que quienes ingresaron en el proceso de reclutamiento conocían que había cupos y que no se podía admitir a todas. "Si no fueron beneficiadas en este proceso no significa que no pueden seguir participando", concluyó. El cupo establecido en el proceso de Reclutamiento, Selección e Ingreso de junio de este año era para 1.149 mujeres (Bachiller, Técnico y Tecnólogos).