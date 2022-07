El hasta ahora ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, envió este 5 de julio de 2022 un mensaje de agradecimiento al presidente Guillermo Lasso, a la vez que criticó la falta de recursos desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

El primer en lanzar un trino fue el primer mandatario que escribió vía Twitter: “Hace algunas semanas Marcelo Cabrera me dijo que necesitaba regresar a su provincia, y debido al paro decidió quedarse unos días más. Gracias amigo, por todo lo que has hecho por el país. He aceptado hoy la renuncia de Marcelo”.

Cabrera renunció a la Asamblea Nacional, en mayo de 2021, para unirse al equipo de trabajo del presidente Lasso. Su respuesta llegó de inmediato: “Así es querido Guillermo, siempre tuve tu apoyo pero era una decisión ya tomada, imposible trabajar sin recursos de Finanzas”.

“A pesar de esto quedan listos 44 proyectos con una inversión de 570 millones de dólares que no se deben detener, fue un honor servir a mi país”, agregó en la misma red social.

La tarde de este 5 de julio, a partir de las 17:00, se prevé que Lasso haga público el reemplazo de Cabrera, pero también de Simón Cueva en Economía y Finanzas, Ximena Garzón en Salud y Alejandro Ribadeneira en la Secretaría de Educación Superior a quienes aceptó la renuncia esta mañana.