La magnitud del virus se ve en las cifras por barrio

En toda la ciudad. Los casos de COVID-19 ya se registran en 20 de las 21 parroquias urbanas y rurales de Guayaquil, lo que muestra la gran extensión que ha tenido el coronavirus por la urbe desde que se confirmó el primer caso en Ecuador, el pasado 29 de febrero.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Salud hasta este 15 de abril, Tarqui, que es la zona más poblada de Guayaquil y ubicada en el norte, acumula la mayor cantidad de contagios con un total de 2.383 casos confirmados de los 4.184 que hay en toda la ciudad. Le sigue Ximena, en el sur, con 628 positivos; Febres Cordero, en el suburbio, con 498; y García Moreno, también en el centro-sur, con 198.

Estas altas cifras llevaron al Municipio de la ciudad a plantear al Gobierno la posibilidad de realizar un cerco en los barrios más afectados de Guayaquil, tal como lo contó ayer EXPRESO, para proveer a sus habitantes de comida, medicina, insumos médicos, entre otros. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada del todo.

Coronavirus en Ecuador: Intervención en los barrios de Guayaquil, sin cerco Leer más

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también explicó el martes que el sistema de semaforización que anunció días atrás también podría permitir que más adelante, parroquias e incluso "el sector de una de las grandes urbes del país” modifiquen su restricción. La medida será analizada nuevamente este 19 de abril.

“Vamos a sectorizar la ciudad y hacer desinfección, entregas de kits alimenticios y desinfectantes para una semana, de 4.000 familias en 4.000 familias. Además de la atención médica respectiva, indicó ayer a este Diario el director de Acción Social del Cabildo, Jorge Acaiturri.

El Municipio empezó con ese plan entre el martes y el miércoles en el sector del Cisne 2, en el suburbio, mientras que el Gobierno empezó a realizar pruebas rápidas desde el lunes en otro barrio, también del suburbio de la ciudad.

El catedrático y urbanista Héctor Hugo, coordinador de la propuesta municipal, dijo a EXPRESO que esta es una buena iniciativa, pero insistió en que es imperativo que se bloqueen los barrios con contagios.

El experto asegura que el Municipio ya está en capacidad de aislar cooperativas y barrios, y que podría hacer un censo telefónico e identificar casos por manzana y lotes, a fin de georreferenciar más rápido las zonas con más casos.

. EXPRESO

Un planteamiento que difiere con la opinión del doctor Mario Paredes, epidemiólogo de la Armada, pues considera que, debido a que la transmisión del virus ya es comunitaria en Guayaquil, las medidas deberían aplicarse de igual forma en todos los sectores.

“El Gobierno debería emitir una cadena donde declare la cuarentena total en el cantón Guayaquil. No creo y no me parece práctico cerrar ninguna zona de la ciudad, versus dejar abierta el resto de zonas”, menciona.

El doctor cree que también que este tipo de medidas pueden prestarse para que “cualquier persona hable incluso de discriminación en relación al número de casos”.

Coronavirus: "Las pruebas rápidas son para determinar la exposición de un sector de Guayaquil", dijo Romo Leer más

“En este momento estamos en una fase de transmisión comunitaria, no importa en qué parte de Guayaquil se encuentre usted, obviamente los sitios de mayor concentración serán los hospitales donde hay casos confirmados en sus alrededores, pero independientemente de eso todos los espacios ambientales están contaminados y potencialmente toda persona contagia”, precisa.

El especialista plantea que la cuarentena total debería decretase por una semana o 15 días y que, de manera más estricta y por medio de un “censo familiar”, solo una persona por vivienda salga a abastecerse en un centro de alimentos “previamente establecido por el gobierno municipal”.

Asegura también que eso impediría la movilidad que actualmente se da entre Daule, Samborondón y Guayaquil.

Con relación las cifras por zonas que presentó Salud, Paredes considera que eso solo significa que más personas han tenido acceso a la prueba del COVID-19 en esos sectores, más no que haya mayor contagio.

“Yo me arriesgo a decir que donde hay mayor densidad poblacional es donde más casos debe haber. Ahí usted tiene menos espacio y los niveles de hacinamiento y de sociabilidad son tan estrechos que es imposible que usted tosa y alguien no lo reciba”, precisa.

Él pone como ejemplo a la parroquia Febres Cordero, García Moreno y Ximena.

EN DETALLE

Aumento de casos en García Moreno

Según los reportes de Salud, en los últimos cinco días, Tarqui, Ximena y Febres Cordero han registrado un incremento progresivo aproximado a 4 %, a diferencia de García Moreno, que subió un 214 % entre el 10 y 15 de abril.

El pasado 10 de abril, este sector de la ciudad que comprende las calles Gómez Rendón y Lizardo García, el estero Mogollón, limita con la avenida Quito, el barrio de las casas colectivas, etc., tenía 63 contagios, mientras que el 15 de abril registró 198.

La cifra

4.184 casos confirmados tiene Guayaquil, según el último reporte del Ministerio de Salud.