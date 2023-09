Luisa González presentó denuncia por supuesto atentado a su vida

Buscan ser parte del proceso. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, presentó este 18 de septiembre una denuncia a la Fiscalía sobre un supuesto plan fallido en su contra. Un audio revelaría el supuesto atentado.

Según la denuncia de González, varias personas han sido detenidas en posesión de armas. Y durante la audiencia de formulación de cargos, una de esas personas habían confesado que llevaba una mochila con granada previsto para atacar un mitin político de la RC.

Tras esto, Luisa informó que procedió a tomar dos opciones: "aceptar la colaboración de las Fuerzas Armadas y el uso del chaleco antibalas, junto a una serie de acciones con mi abogado como presentar un escrito para ser parte del proceso para salvaguardar mi derecho como víctima".

Así también, la candidata presidencial pidió celeridad en el proceso y el aporte del Gobierno y del Servicio Nacional de Atención Integral Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que "permitan que comparezcan los detenidos y que se aclaren los motivos del supuesto atentado"

"Esta es la impunidad que estamos viviendo. No se esclarecen los procesos no permiten que vengan a declarar, el SNAI no los trae a declarar los procesos. Esa es la impunidad que nos hace sentir inseguridad y que dejan libres a delincuentes para que puedan hacer lo que quieran", dijo.

Luisa González llegó a la Fiscalía acompañada de los asambleístas electos de la Revolución Ciudadana René Fraga

Horas antes, en una entrevista radial, González comentó que la alertaron de un hombre detenido con bombas con armamento "había dicho que ese armamento era para ser usado en contra de la candidata a Luisa González. ¿Lo siguiente que yo hice fue fijar casillero judicial con mi abogado, para que nos notifiquen del avance de ese proceso y pedir también información, agregó.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento de la Fiscalía sobre el supuesto atentado y la versión del sospechoso.

