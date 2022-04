En la Asamblea Nacional ronda este 3 de abril de 2022 la sensación de que su presidenta, Guadalupe Llori, cumplió a medias el compromiso adquirido el pasado jueves con los coordinadores de las bancadas legislativas.

Si bien Llori ya hizo la convocatoria a la sesión del pleno para el martes próximo, en esta no se incluye como uno de los puntos del orden del día el debate para la conformación de una comisión pluripartidista de evaluación, que es lo que piden sus detractores.

Esto activó hoy a los asambleístas que recogen firmas para pedir que se incluya ese tema en la agenda, pese a que un pedido así ya fue presentado por el legislador Fausto Jarrín, de Unión por la Esperanza (UNES).

“El problema es que la presidenta Llori ya dijo que ese pedido no valía porque exige que le pongan el número exacto de la sesión y se lo haga luego de la convocatoria. La solicitud del asambleísta Jarrín no tiene el número, porque se hizo antes del llamado a la sesión del pleno que no se sabía cuándo sería. Ojalá y no genere nuevos incidentes para suspender la sesión”, le dijo Darwin Pereira a EXPRESO.

A través de un boletín, la Asamblea señaló que, como ya lo había anunciado la presidenta, en esta sesión “se procesarán todas y cada una de las solicitudes de cambios del orden del día que se presenten”. El orden de tratamiento preocupa a Pereira, porque no es posible incluir más de tres cambios por sesión.

Hay otros que se muestran más optimistas. El asambleísta correísta Ronny Aleaga señaló que, al haber un acuerdo de varias bancadas para la conformación de esta comisión, a Llori no le quedan muchos caminos para la sesión del martes y deberá dar paso al pedido de Jarrín, que entraría como segundo punto del orden del día.

“No creería que la intención sea suspender la sesión nuevamente porque hay temas importantes que también deben ser debatidos. Por ejemplo, se nos cumplen los plazos para tratar las objeciones a la Ley de Interrupción del Embarazo por Violación del presidente Guillermo Lasso”, recordó Aleaga.

En la misma línea se pronunció el asambleísta y coordinador del Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea, Esteban Torres, que en un breve intercambio de mensajes con este Diario informó que habría el compromiso de la presidencia de la Asamblea de no causar incidentes en esa sesión.