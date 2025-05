Ley Economías Criminales: una ‘cruzada’ para que no gane el ministerio de la ley

El proyecto de ley económico urgente para desarticular las economías criminales, más que un termómetro, como lo calificó el ministro de Gobierno, José De La Gasca, se podría volver un puente. Eso, al menos, se percibe una vez que en la Comisión de Desarrollo Económico se aprobó el informe para primer debate en el Pleno.

Valentina Centeno, como presidenta de la mesa, aseguró sentirse orgullosa del informe porque no ha perdido el espíritu del proyecto. Se busca, comentó, “unir al Estado, la empresa privada y la sociedad civil, para proteger a las fuerzas del orden”. Pero la coordinadora de la bancada de ADN también señaló que “seguirán abriendo puentes para incluir observaciones”.

Ese último comentario suena bien, con una Asamblea Nacional en la que si bien el oficialismo se ha impuesto, hay 67 curules del opositor movimiento Revolución Ciudadana.

Por eso, Alfredo Serrano, presidente del PSC y uno de los asambleístas con experiencia legislativa, ha advertido que este proyecto no debe pasar por el ministerio de la ley. Ese podría ser el destino si el correísmo pretendiera ‘pulsear’ y no se comprometiera a pulir la propuesta original. ¿Qué grupo tiene 77 asambleístas para aprobarlo o negarlo?

¿Qué dice la Revolución Ciudadana?

Sergio Peña, de Revolución Ciudadana-RETO, integra la Comisión de Desarrollo Económico. La noche del martes, al apoyar el informe para primer debate, tomó el ‘balón’ que le pasó la voleibolista Centeno. Y dijo que daba “un voto de confianza, para tender ese puente”, ya que se habían tomado en cuenta observaciones de su bancada, decisión que no alegró mucho al correísmo.

En diálogo con EXPRESO, Peña apuntó que han buscado “modular el proyecto de ley”, para no permitir abusos del Estado. Por ejemplo, en cuanto a los allanamientos y a la prisión preventiva oficiosa, para que no se aplique como regla general, sino para ciertos delitos.

“El Gobierno no va a tener la excusa de decir que nos oponemos a todo. Tampoco creo que estén jugando a eso. Por ahora no es el momento de pensar en que este proyecto podría pasar por el ministerio de la ley, ya que el texto está aún en pañales, tenía errores, vicios de inconstitucionalidad”.

La visión de Pachakutik sobre el proyecto de Economías Criminales

Frente a eso, la politóloga Verónica Albuja anota que hay que pensar más allá del Legislativo. Como presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina de Pachakutik, ve la propuesta como una amenaza a la integridad de la sociedad civil, ya que en el texto original no se distingue contra quién actuarán el bloque de seguridad, las Fuerzas Armadas, etc.

“Nos preocupa la población civil y los espacios de lucha social. ¿Qué va a pasar con defensores de derechos humanos y de la naturaleza? El proyecto no trae exclusiones. Podrían mejorarlo e identificar a los grupos de delincuencia organizada (GDO), terroristas, paramilitares, autodefensas, guerrilleros... Es una forma de mantener la figura de conflicto armado interno, que la Corte Constitucional ha dicho que no se justifica”.

Albuja cree que con este proyecto se puede marcar el rumbo del Ecuador para los siguientes cuatro años. Pide analizar otro escenario, no solo el ministerio de la ley. También que en el Pleno se planteen observaciones y que el Ejecutivo, con su veto, vuelva a su idea original, sin cambios.

Hay que debatir más. El martes tuvimos un taller con expertos constitucionalistas, en derecho humanitario internacional... Buscan oficializar el conflicto armado interno. Verónica Albuja Tribunal de Ética de Pachakutik

La visión de un exasambleísta

El excandidato presidencial Henry Cucalón apunta que sería irresponsable que este proyecto no sea lo suficientemente debatido, ya que podría ser beneficioso para la seguridad del país y la lucha contra el crimen organizado. Con su experiencia de ocho años en la Asamblea, reflexiona que no sería un éxito para el Ejecutivo que, en el debut de este período legislativo, un proyecto pase por el ministerio de la ley.

“La gente no quiere ni la sumisión, es decir que los legisladores hagan caso a todo y que parezca una oficina adscrita a Carondelet; ni una oposición rabiosa, al todo o nada”, analiza. También que por técnica parlamentaria, el proyecto debe ser corregido y mejorado. “A veces se envían temas macro pensando en que algunos pueden ser ‘bajados’”.

Sobre las preocupaciones frente a un veto del Ejecutivo, Henry Cucalón dice que insistir en el texto original es su atribución. Pero recordó que la Asamblea para ratificarse solo necesita mayoría absoluta (77 votos) y no calificada (101), por la reforma del 2024.

Lo que se debe corregir

Alfredo Serrano repite que espera que el proyecto reciba gran cantidad de respaldo en el Pleno, para dar un mensaje contundente a la delincuencia. “Hay que tener cuidado con la redacción, para que no se use el conflicto armado para persecuciones. No solo criticar, hay que plantear soluciones”.

Otro socialcristiano, Otto Vera, afirma que está claro que Ecuador vive una crisis de seguridad sin precedentes, por lo que interesa que la fuerza pública pueda actuar; pero recuerda que solo en un estado de excepción se puede infringir el derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada. Por eso hay que ajustar la propuesta, para que alguien no demande su inconstitucionalidad, lo que haría que no se pueda aplicar.

Este proyecto pasará por el primer debate en el Pleno desde las 09:00 del viernes 30.

Todos queremos trabajar, hay voluntad política para hacerlo. Pero ciertos comentarios de José De La Gasca más parecen de un barra brava de Barcelona o Emelec. Sergio Peña/ asambleísta RC-RETO

