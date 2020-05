Moreno: "Son momentos en los que van a cambiar las formas y entendimientos en el trabajo"

El presidente Lenín Moreno emitió un mensaje a la nación por el Día Internacional del Trabajo que se conmemora hoy, 1 de mayo. El informe estuvo matizado por la emergencia del coronavirus. "Estos son tiempos difíciles para Ecuador y el mundo por eso es importante, especialmente ahora, que empleador y trabajador trabajen juntos. Lleguen a acuerdos, formando un solo equipo".

El mandatario dijo que esta emergencia cambiará las formas y entendimientos en el trabajo, por lo que cree necesario que ambas partes lleguen a acuerdos para ejercer el derecho a trabajar. Sin embargo, ambos sectores están lejos de llegar a acuerdos macro. El presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, coincide con el jefe de Estado en que este es el momento perfecto para conversar y llegar a acuerdos con la apertura de ceder posturas como, por ejemplo, hablar de la disminución de la jornada laboral con la respectiva disminución del salario y también que los accionistas de las empresas dejen de recibir utilidades. "Tiene que haber un sacrificio de lado y lado".

No obstante, desde el sector trabajadores, la idea de reducir la jornada con el respectivo salario no es una situación que está en análisis. Juan Vareles, vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, cree que eso es precarizar el trabajo y quitarle la dignidad al trabajador. "Los empresarios y el Gobierno quieren hacernos creer que la crisis es por la pandemia. No señor. La gran crisis es económica, heredada por el anterior Gobierno y que el actual la profundizó".

El sector trabajador tiene previsto algunas actividades para hoy, particularmente cacerolazos desde sus casas convocados para el mediodía, ya que por el aislamiento o podrán realizar las tradicionales marchas y manifestaciones.

El presidente aprovechó para saludar y agradecer a los trabajadores de la salud y otros que están en la primera línea de batalla del coronavirus. "Por ustedes, por sus familiar, por sus hijos, por los que están y vendrán, y por los que se han ido, sigamos adelante".