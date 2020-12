Lenín Moreno: "No quiero ser el presidente de una decisión que difiera las elecciones"

Una voz más que se suma a que las elecciones no pueden diferirse. El presidente Lenín Moreno, en su ahora habitual entrevista semanal 'De Frente con el presidente', manifestó su preocupación por las diferencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que mantienen entrampado el avance del calendario electoral. Moreno intentó primero desmarcarse ante la consulta del periodista y respondió que respeta la institucionalidad y que el Gobierno no puede ni debe pronunciarse al respecto.

El TCE no descarta llevar al plano penal la dilación del CNE sobre Justicia Social Leer más

No obstante, continuó diciendo que ha visto algunas "irregularidades y no debería ser una palabra mía sino como la percibe el pública" que se han presentado. Y citó como ejemplo casos de partidos cuyos líderes están en la cárceles o están prófugos del país por actos de corrupción, refiriéndose al movimiento Fuerza Compromiso Social y sus ahora aliados correístas. "Eso sí me preocupa que se norme las normas. Me preocupa que se viole una norma tan esencial como presentar mi cédula de identidad para inscribirme", refiriéndose al caso del candidato del correísmo, Andrés Arauz, quien presentó la cédula de otra personas entre sus documentos de inscripción.

Pero no solo eso le preocupa al primer mandatario. En esa lista también está el disenso entre el CNE y el TCE por la inscripción de las candidaturas del movimiento Justicia Social, que auspicia la postulación presidencial del empresario Álvaro Noboa.

Lo único que pedimos es que por favor dialoguen. Que se ajusten a la Constitución, a las normas y al calendario electoral. No quiero ser el presidente de una decisión del CNE o TCE que difiera las elecciones. Todo lo contrario. De acuerdo a la Constitución, las elecciones deben darse en los días aprobados. Lenín Moreno, presidente de la República.

RELACIONADAS La Fiscalía consulta a la Corte si procede la apertura de una investigacón previa a miembros del CNE

El impasse entre CNE y TCE surge cuando este primero eliminó del registro de organizaciones políticas a Justicia Social. El movimiento acudió al Tribunal Contencioso que falló a su favor y dictó medidas reparatorias integrales para que puedan realizar todo el proceso de inscripción de sus candidaturas. No obstante, a postura oficial del CNE es que ya se les concedió los días para realizar este proceso y no cumplieron. Esto provocó roces al punto de que el CNE anunció que presentará una demanda por conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, mientras que el TCE no descarta llevar al plano penal este "desacato" del pleno del Consejo.