Lenín Moreno: "Luisa González tampoco devolverá el poder al prófugo Correa"

El expresidente de la República, Lenín Moreno, procesado en el caso Sinohydro, se pronunció sobre el balotaje de las elecciones anticipadas de 2023, luego de que Daniel Noboa y Luisa González participen del debate electoral de segunda vuelta.

A través de sus redes sociales, el exmandatario volvió a recordar que el entonces presidente Rafael Correa, ahora sentenciado a ocho años de prisión por el caso Sobornos, lo buscó para que sea el candidato presidencial del correísmo en 2017.

"Nunca fui de la gallada y fui incómodo para él porque tenía un pensamiento libertario", dijo Moreno e indicó que pese al descrédito que recibió su mandato por parte del correísmo, Andrés Arauz no logró la Presidencia de la República en 2021.

Ahora, en el escenario de las elecciones anticipadas de 2023, sostiene que "pese a la campaña sucia, la candidata Luisa González tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Correa" e hizo un llamado a los ecuatorianos.

"No nos dejemos amedrentar, no permitamos que Ecuador vuelva a ese pasado de corrupción, de persecución, de abuso del poder", siguió Moreno y culminó diciendo que "(el correísmo) no volverán nunca a gobernar el Ecuador por el daño que le hicieron".