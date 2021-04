Lenín Moreno es criticado en redes sociales por hacer una polémica analogía 

En el último encuentro en 'De frente con el Presidente', transmitido en cadena nacional este 6 de abril de 2021, Lenín Moreno, no solo hizo un llamado a la ciudadanía para que cumpla con las normas de bioseguridad, como el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos; también aseguró que quien llegue a la Presidencia no tendrá la “mesa servida”. Esto refiriéndose a que la contratación de 20 millones de vacunas no garantiza que estas lleguen a tiempo.

Pero no son estas declaraciones por las que el mandatario está dando de qué hablar en las redes sociales, sino por una analogía que hizo con la finalidad de destacar su trabajo para evitar 'hambre' en la población. El mensaje evidentemente no salió como él hubiera querido.

"El otro día una señora bastante 'llenita' en carnes me dijo ¡Presidente tenemos hambre! Le dije: ¡usted no señora, a usted se le ve bastante gordita!... hambre los ecuatorianos no, porque en primer lugar han tenido un gobierno responsable", expresó Moreno en su programa.

No pasó mucho tiempo en que el fragmento del video, donde Moreno cuanta la supuesta anécdota, se viralizara en Twitter, levantado decenas de críticas.