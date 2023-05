Mientras Salvador Quishpe a anunciaba que Pachakutik daría los votos para la censura y destitución de Lasso, once legisladores de esa bancada decían que se oponen a eso.

Con la intervención de 39 asambleístas concluyó este 16 de mayo de 2023 la primera jornada de debate en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado del presunto peculado.

Se prevé que este 17 de mayo, desde las 09:30, continúe la sesión con las disertaciones de los legisladores. Resta que intervengan 31 asambleístas, aunque podrían pedir más la palabra. La sesión de este 16 de mayo se extendió por 12 horas.

Salvo algunos discursos que causaron ciertas reacciones ya sea por su acidez con los adversarios políticos o su peculiaridad, el debate cayó en la monotonía y a medida que avanzaban los minutos generó desinterés en algunos legisladores; pasadas las 21:00 algunos habían abandonado el pleno.

La mayoría de los discursos de la oposición estuvieron lejos de la acusación de peculado que fue la única admitida por la Corte Constitucional (CC) para dar luz verde al juicio político. Se habló de la inseguridad, del mal estado de las vías, de las ganancias de los banqueros, entre otros.

El socialcristiano Luis Almeida al referirse el incremento en el cobro de impuestos puso su propio caso como ejemplo: “recibo (como legislador) $ 3.300. La primera semana se me acaba ¿alguien me dirá de qué vive Lucho Almeida? Tengo que correr a pedirle a mi esposa, a la herencia de mi madre, para poder suplir los pasajes de los aviones de la gente que me acompaña, son grandes asesores que tengo”, aseguró.

Pamela Aguirre de Unión por la Esperanza (Unes) al criticar a los legisladores que aún tienen dudas sobre cómo votar, dijo que el juicio político ha llegado al punto en el que está “porque no nos hemos comprado... no nos han comprado, perdón, porque no nos hemos vendido”, corrigió.

La asambleísta oficialista Ana Belén Cordero aseguró que la oposición se quiere tomar el Gobierno "por asalto". @AsambleaEcuador

En Pachakutik, el debate puso en evidencia que no existe una postura única. Salvador Quishpe, aseguró que votarán por la censura y destitución. Edgar Quezada dijo que no se ha logrado probar el delito de peculado por lo que tomarán una decisión personal, porque “en Pachakutik no hay patrón”.

“Hoy miré que incorporaron prueba nueva, hoy miré que incorporaron nuevos testimonios violando la Constitución”, hizo caer en cuenta Quezada en alusión a una serie de videos con declaraciones de Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, que fueron proyectados por los asambleístas correístas.

El jefe de esa bancada, Mario Ruiz, rechazó que haya un supuesto reparto de cargos públicos a cambio de votos como acusan los proponentes del juicio. También, recordó, para rebatir que sean “lasistas”, que no fue Pachakutik el que dejó pasar la Reforma Tributaria absteniéndose de votar como lo hizo el correísmo.

Sin pruebas no hay juicio que valga ni sanción que se imponga. Que no se tenga claro que es la responsabilidad política y que debe existir el peculado es una irresponsabilidad de los interpelantes. La política jamás puede prevalecer a la constitución. pic.twitter.com/7pZffh5vbs — Ricardo Vanegas (@Ricardo_Vanegas) May 17, 2023

“No nos hemos olvidado de los 10 de Luluncoto, no nos hemos olvidado que la UNE fue desmantelada y se creó la Red de Maestros; si los dirigentes de la UNE (que piden la salida de Lasso) se han olvidado, allá ellos”, recordó Ruiz para rechazar las pretensiones del correísmo de “querer tomarse todos los poderes del Estado”, y dejó en el aire su votación ante una eventual moción de censura y destitución.

Aunque, minutos más tarde circuló un comunicado en el que once legisladores del brazo político del movimiento indígena comunicaron que “develados y conocidos los verdaderos intereses del juicio político”, no darán los votos para la censura y destitución de Lasso, porque no quieren ser responsables del retorno de una “dictadura prepotente y autoritaria”.