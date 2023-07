Improcedente. Así declaró la jueza Nubia Vera Cedeño, de la Unidad de Familia Mariscal Sucre a la acción de protección que presentó Nelson Raúl Rodríguez Durán en contra del procurador Juan Carlos Larrea. El anuncio se dio este viernes 7 de julio de 2023 pasadas las 09:00 en la Unidad Judicial Mariscal Sucre.

Juan Carlos Larrea es el nuevo procurador del Estado en reemplazo de Íñigo Salvador Leer más

Rodríguez señaló al procurador Juan Carlos Larrea por incurrir en un supuesto conflicto de intereses y en las prohibiciones para ser designado como abogado del Estado. Entre otras consideraciones la jueza señaló que el peticionario debía haber presentado su impugnación en el concurso llevado adelante para la elección de la autoridad. Además señaló que no se violaron los derechos alegados por el accionante quien en la misma audiencia en la que se dio el anuncio oral del fallo apeló la resolución.

(LEA TAMBIÉN: "Juan Carlos Larrea Valencia, el nuevo procurador, elegido por un descarte")

Según él sí hubo irregularidades porque el procurador en su declaración no incluyó las acciones que posee en una entidad bancaria y para él sí hay conflicto interés porque aunque no es autoridad bancaria a él le puede llegar el tema relacionado.

Juan Carlos Larrea es posesionado en la Asamblea Nacional como nuevo Procurador General del Estado Leer más

En tanto que la defensa del procurador reiteró que se sigue abusando de las acciones de protección y que bueno que la jueza haya actuado así.

La audiencia pública en este caso se instaló el miércoles 24 de mayo del 2023 a las 09:30. La pretensión del demandante era que se declare la supuesta violación al derecho constitucional a la seguridad jurídica por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y se deje sin efecto a la designación de Larrea Valencia como procurador. La acción de protección se presentó en octubre de 2022 previo a la posesión del funcionario.

El argumento del accionante es una supuesta prohibición que, según el Código Monetario, solo aplica a superintendentes de Bancos y Compañías, no a al procurador. Al no encontrar impedimentos legales la Asamblea posesionó al funcionario el 15 de noviembre. En la audiencia la defensa del procurador señaló que la prohibición no aplica a su cliente.

En su cuenta de Twitter el secretario Jurídico de la Presidencia Juan Pablo Ortiz había alertado que se buscaba cesar de las funciones a una autoridad del Estado, vulnerando la seguridad jurídica de lo claramente establecido en la Constitución.