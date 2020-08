Judicatura suspende por 90 días al juez que negó pedido de testimonio anticipado de israelí herido

Tras la detención del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, investigado ahora por un presunto delito de delincuencia organizada, los dardos apuntan a servidores judiciales. Esta mañana, el Consejo de la Judicatura anunció la suspensión de un juez de Garantías Penales del Guayas.

Un tercer proceso a la vista contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada Leer más

Según Maríia del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, la decisión se tomó en una acción coordinada entre la Fiscalia y el y Ministerio de Gobierno y de acuerdo a sus peticiones, he dictado medida cautelar de suspensión contra el juez R.R. por presuntas irregularidades en su actuación dentro de investigaciones iniciadas por la muerte del ciudadano israelí S.D.".

Maldonado se refiere al juez Ricardo Ramos Aguilera, de la Unidad de Flagrancias de Guayaquil, quien ya había tenido roces con la fiscal general Diana Salazar.

El juzgador fue suspendido 90 días en sus funciones, además se dispuso el inicio de un sumario administrativo. Todo, como medida cautelar ante las quejas presentadas por Romo y Salazar, por la negativa al pedido que hiciera para receptar un testimonio anticipado de Sheiman Oren, quien sobrevivió al ataque que fueron víctimas la madrugada del sábado al interior de la Penitenciaría del Litoral, junto con su compatriota Sheinman Tomer. Ambos estaban detenidos por el delito de enriquecimiento privado no justificado. Durante un operativo realizado el pasado 1 de junio, se los detuvo con más de 300.000 dóalres. En su versión, Tomer señaló que había realizado una negociación de venta de medicinas a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente, y quien está en calidad de prófugo con orden de prisión preventiva en procesos por asociación ilícita y tráfico de patrimonio cultural. Trascendió que el crimen ocurrió en momentos que era era trasladado a la cárcel de Latacunga.

Los israelitas fueron detenidos con más de 300.000 dólares, durante un operativo. Cortesía

El crimen de israelí seguirá su curso en la justicia ordinaria Leer más

La solicitud fue realizada por el fiscal John Campozano Fiallos, quien habría justificado la necesidad del testimonio anticipado, lo que se puso a consideración del juez Ramos, quien se encontraba de turno de 16:00 a 24:00 del 9 de agosto.

No obstante, el funcionario negó la solicitud, alegando que dentro del pedido de impulsos fiscales no aparece justificada la necesidad de que se tome el testimonio anticipado en forma como lo exige el numeral cuarto del artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, no aparece del expediente constancia alguna de que se justifica la imposibilidad de concurrir a la audiencia de juicio, o por tener que ausentarse del país o por cualquier motivo que hace imposible su concurrencia a audiencia, más únicamente se enuncia un atentado que no aparece respaldado con documentación.

Según se conoce, el pedido fue presentado a las 16:01 del sábado, horas después del atentado a los israelíes, y fue despachado a las 16:21 con la negativa del juez.

En junio, Ramos denunció a la fiscal Diana Salazar tras un roce que tuvo en la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, también por un pedido de acto urgente dentro de los casos de corrupción que investiga la Fiscalía por la compra de insumos médicos, mascarillas, fundas para cadáveres, entre otos, que adquirieron varios hospitales y entidades públicas con aparente sobreprecio.