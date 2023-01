Un acalorado debate ha provocado un accidente de tránsito registrado la última noche del 2022, en Riobamba, provincia de Chimborazo.

En un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales se aprecia el momento cuando unos jóvenes vestidos de “viudas” hacían su presentación en las calles Alvarado y Cordovez, sector noroccidental de la ciudad.

En las imágenes se aprecia a uno de los chicos acercándose al capó de un vehículo tipo suv y luego a la ventana del conductor, mientras otro se lanza al piso en el lado contrario para hacer un baile. El conductor del carro da marcha y a su paso golpea al joven que se encontraba en el piso.

Algunos de los muchachos corrieron detrás del vehículo, mientras otros ayudaban al golpeado a incorporarse para llevarlo hasta la casa.

En un informe del ECU 911 se menciona que la víctima fue atendida por paramédicos y trasladada hasta el hospital de Riobamba por una posible fractura de muñeca.

Los internautas se han dividido en quienes insisten en que el chofer no lo vio al joven en el piso. “Es un vehículo alto, se distrae con el de la ventana y arranca. No lo vio”, opinó Daniel Luque. “Es culpa del que se lanza al piso”, dijo.

Otros son más hostiles y tratan de “amargados” a quienes no están de acuerdo con esta tradición. “Si no quieren colaborar, quédense en la casa, amargados, y no hagan tráfico, ya saben a lo que van”, señaló María Monge.

“Ojalá esto sirva para alguna normativa, muchos no disfrutamos de este espectáculo que cada vez es más agresivo”, indicó Dora Guerra.