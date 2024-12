José Suing: “Si el Pleno de la Corte quiere un cambio o ratificarme, me atendré”

José Suing llegó a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia luego de que la Judicatura decidió no reconocer la prórroga en funciones de Iván Saquicela, quien renunció al cargo. Una mayoría le encargó la titularidad a Suing, quien puso en su terna para la Judicatura a Mario Godoy, y ahora analiza repetir la historia.

-Está por cumplir un año al frente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). ¿Cómo evalúa su trabajo?

Yo no quisiera ser el evaluador de mi propio trabajo. Estoy preparando información sobre resultados concretos relacionados con la integración de la Corte y las salas, la incorporación de conjueces que es lo que hacía falta, el desarrollo de audiencias, la realización de procesos, cuántas sentencias han sido dictadas.

-En este casi primer año, ¿qué ha sido lo más difícil?

Mantener en funcionamiento la Corte con todas sus salas y evitar que se caigan las audiencias por falta de jueces.

-¿Cree que su imagen se ha desgastado en este tiempo frente a sus compañeros?

Yo creo que no. Se han hecho las cosas con transparencia, con rectitud, como corresponde y como lo he hecho toda mi vida. No he dado motivos para que haya una inconformidad por parte de los colegas.

-Personalmente, ¿hasta cuándo quisiera estar al frente de la Corte Nacional?

El encargo no tiene fecha de caducidad. Yo respondo a ese encargo. Si el Pleno considera que hay que hacer un cambio o ratificarse, yo me atendré a lo que diga. La condición que estuvo prevista en la resolución del encargo es hasta que se designe a los jueces titulares. Esto no ha sido posible por la declaratoria de nulidad del último concurso. Es la razón por la que sigo al frente de la Corte.

-Si no hay jueces titulares, ¿usted seguirá de presidente?

Es una decisión del Pleno.

Me encargaron la Presidencia de la Corte Nacional no por antigüedad, sino por resolución y acuerdo del Pleno. José Suing, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia

-¿Alguien le ha hecho saber su interés personal de ser presidenta o presidente?

No me han dicho. Lo que salió en esta semana fueron rumores que fueron validados por un periodista mal informado o interesado en generar una situación que no existe. No hay ninguna comunicación. Hay una fotografía de un pantallazo de un texto, pero que no ha llegado a la Presidencia (de la Corte).

-¿Es este texto el que dice que se convoque al Pleno para nombrar otro titular?

Sí. El texto dice conocer sobre el encargo de José Suing y nombrar un nuevo encargado en función del principio de antigüedad. Pero a mí me han encargado la Presidencia no por antigüedad, sino por resolución y acuerdo del Pleno.

-¿Los que le dieron su respaldo siguen de su lado?

Cuando se generó el encargo no hubo una decisión unánime sino dividida, y creo que es legítimo que los que no tuvieron esa oportunidad aspiren a estar al frente de esta Corte.

¿La historia se repite con la terna para nombrar al próximo presidente de la Judicatura?

-¿Cómo está el tema de la terna para nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura? ¿Ya decidió los nombres?

Tengo un número suficiente de nombres como para discutirlo. Tengo hasta mañana (20 de diciembre). He convocado a un pleno para este viernes, porque es el último día hábil antes de la vacancia judicial, y el término para presentarlo sería el 30 de diciembre.

-¿Cuántos nombres tiene?

Siete u ocho.

-¿Presentará en el pleno solo los tres nombres de la terna? ¿Les dirá: “estos son los tres que elegí”?

Vamos a actuar conforme a la anterior terna, en la que salió nominado el doctor Godoy.

-¿Va a nominar otra vez al doctor Godoy?

No he decidido aún.

-¿Está en su grupo?

Está dentro del grupo.

-¿Cómo mira el trabajo de los otros vocales: Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merk Benavides? ¿Los consideraría para su terna?

Son vocales que estuvieron en administraciones pasadas, que estuvieron en direcciones y creo que tienen las capacidades suficientes como para ser considerados en cualquiera de las ternas. Aún deben enviarse las ternas de las otras funciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Defensoría Pública y Fiscalía General).

-Usted ha dicho que fue difícil sostener varios procesos por la falta de jueces. ¿Cómo analiza la capacidad de mantener la independencia judicial con un montón de jueces que son temporales?

Es el tiempo que le ha tocado vivir a esta Corte. La temporalidad es uno de los problemas de la institucionalización, y por eso yo he insistido en la necesidad de iniciar un proceso de reinstitucionalización. Un punto de partida es incorporar los jueces titulares que nos faltan. Son 11 jueces y 15 conjueces. Es una temporalidad, pero tampoco les voy a restar mérito a quienes voluntaria y libremente han venido a poner su grano de arena en el funcionamiento de la Corte (...) Son jueces probos, son fruto de un proceso de selección y eso les da el aval.

-¿Cuál es la diferencia entre estos y los que antes eran conocidos como golondrinas?

No tiene absolutamente nada que ver. El juez golondrina fue designado, en su momento, para resolver una causa y hasta luego. Aquí se han designado conjueces temporales y en esa condición van a permanecer hasta que tengamos la Corte completa.

No he decidido aún, pero el Dr. Godoy está en el grupo (de los preseleccionados para la terna a la Judicatura).

José Suing, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia

Es el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Durante el correísmo fue destituido por el Consejo de la Judicatura acusado de error inexcusable, pero volvió a ser restituido ocho años después. Estudió Jurisprudencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su especialidad es Derecho Tributario.

